NotTooBig優質母嬰用品展推$10限定優惠 準媽媽免費領取$400福袋

今年的「2022 NotTooBig Mega Baby Expo 優質母嬰用品展」將於11月3日至6日，假九龍灣國際展貿中心3樓滙星舉行。逾100個展位，包括最大展位參展商-英國母嬰品牌 Mothercare，以及世界各地知名的國際性母嬰用品品牌及產品，給予準父統一及集中的地方，選購最好給寶寶。



NotTooBig 優質母嬰用品展每年都為各準父母提供一個一站式母嬰用品的購物機會。展會逾100個展位，參與的國際品牌大多來致歐美，以至韓國及本地品牌。準父母們定必能找到心水嬰童服飾及必須品、傢俬、外出裝備以至孕婦護理等等。

會場限定 爸媽必買「至抵$10限定優惠」

今年展會更有一連串會場限定活動，包括「至抵$10限定優惠」、會場購物賞以及免費 Mothercare VIP 一年會籍。而今年NotTooBig 再次與碰碰狐及鯊魚寶寶合作，以「一起旅遊」為主題，由鯊魚寶寶率先帶大家環遊世界，搜羅各地優質母嬰用品外，再帶您觀看各地名勝。鯊魚寶賣會與碰碰狐會一起來到九展，出席「碰碰狐及鯊魚寶實見面會」與大家見面，屆時大人小朋友更可以與碰碰狐及鯊魚寶寶唱歌跳舞！展會內將舉行多場父母們最期待的嬰兒比賽，包括「BB 爬行比賽」、「BB 推車仔大賽」等，父母亦可以「準父母凑B工作坊」或到免費拍照區參與「寄給未來的你我他」活動，參加密切留意大會官方網站公佈詳情。於展會期間在展場內出示懷孕證明，更可免費領取媽媽貼心福袋，禮品總值超過$400，每日限量400個，先到先得。

01獨家跨日門票 (e-All Day Pass)

活動成人門票HK$15，而12歲或以下小童免費。單日門票只適用於指定日期及時間。每票只限入場一次。現時01會員獨家專享跨日門票 (e-All Day Pass)，一張$25門票可適用於展覽其間11月3 - 6日無限次進出。01會員更可以用積分低至半價換購門票。【按此立即購票】

活動詳情

2022 NotTooBig Mega Baby Expo 優質母嬰用品展

日期及時間：

2022年11月3 – 5日 中午12:00時 – 晚上8:00時

2022年11月 6日 上午11:00時 – 下午6:00時

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星