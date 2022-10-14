陳柏宇符曉薇宣佈懷第二胎 曾兩度流產 感恩望妹妹平安出世

歌手陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）2017年結婚後育有4歲女兒陳羿辰（Abigail）。其後因宮外孕及因兒子被驗出愛德華氏症而兩度流產，符曉薇曾表示沒有勇氣再次懷孕。但一家人得到上天眷顧，符曉薇今日（14日）於社交平台高興宣佈再次懷孕的消息。



陳柏宇女兒Abigail出世後，夫婦倆一直有意為女兒添位弟妹。不過，符曉薇在2020年因宮外孕而切除左邊輸卵管。翌年，她宣佈再次懷孕後，卻傳來另一沉痛消息，因胎兒驗出患上愛德華氏症。經歷兩度流產的符曉薇難過表示因沒有勇氣再承受打擊，所以那會是最後一次懷孕。陳柏宇是娛樂圈出名的愛妻號，在符曉薇兩度流產後，一直給予太太無限的愛與關懷，更曾以歌聲撫慰妻子，送她歌曲希望她重新振作。

今日（14日）符曉薇在社交平台分享了夫婦倆跟女兒手握著超聲波圖片的相片，開心宣佈家中再次迎來新成員。她坦言這份禮物得來不易，「只希望妹妹健康平安出世」。

曾患宮外孕切輸卵管

Leanne以往曾就流產事件拍短片講述宮外孕經歷，希望為同路人打氣：「5月時知自己有咗，家人都好開心，有咗之後過咗一兩星期開始出血，腹部經常有痛 。」她又指，因為之後繼續日日出血而求醫，「個幾星期後去覆診，當日自己個肚痛得好嚴重，痛到以為自己盲腸炎，最終去咗醫院，一照之後醫生話我子宮大量出血。」由於宮外孕導致子宮大量出血，最終決定切除左邊輸卵管，令她既失望又失落，幸好及後漸漸走出陰霾。

宮外孕的成因並不清楚。 有小部分人因曾經輸卵管發炎，尤其是由於衣原體導致的炎症或輸卵管做過手術，令到輸卵管通道受阻，受精卵不能到達子宮生長，而停留在輸卵管生長，引致宮外孕；亦可能因採用防止胚胎在子宮內著床的避孕法如子宮環，提高了受精卵於子宮外著床的機會。平均每500個孕婦便會有一個是宮外孕。患有慢性輸卵管炎、子宮內膜異位症、曾有過宮外孕的婦女，均較容易發生宮外孕。宮外孕初期可能沒有任何病徵，也可能會有腹部痛楚、不正常的陰道出血現象。若出現內出血，血壓會降低及心跳變快。

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翌年Leanne再懷有BB，但在10週5天的時候產檢卻被告知胎兒的頸皮厚，要驗血做T21。經過驗血，卻發現BB沒有唐氏，但有愛德華氏症T18。最後Leanne選擇人工流產，但在流產前選擇一家四口去影孕照留個紀念。當時Leanne傷心表示：「我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如什麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了。」

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婦產科醫生靳嘉仁婦產科醫生靳嘉仁過往接受訪問時表示，「愛德華氏症」是種罕見的基因病，代表胎兒在胚胎發育時發生問題。按圖即睇更加多有關「愛德華氏症」的病症：

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小產後調理得宜 增加再懷孕機會

曾經歷小產的女士，只要調理得宜就可以增加再懷孕機會。註冊中醫師謝嘉雯指出，媽媽經歷流產後最重要是「坐足月」。謝醫師續指，一般而言，流產發生時間會影響小產的調養時長，一般分成三階段，第一孕程，前12周胎兒比較小，流產後對媽媽影響較小，沒特殊狀況調養1到2周亦可。第二孕程是13到24周，此時胎兒較大，因而流產對影響媽媽較大，調養時間應適度增長一周以上。第三孕程，即是大於28周，也是胎兒最大的時候，因此對媽媽影響更大，小產調理時間會較長，甚至可到一個月之久，等同正常坐月子。另外要注意是否有反覆性流產，即流產次數大於三次，這種情形可能是因疾病影響，造成胎兒不穩定容易流產，若有反覆流產病史，則建議增加調養時間及藥物強度。

而坐月後待月經回復正常，包含觀察經血量、行經期與周期天數、有無腹痛或經血顏色異常等異狀，若一切都正常就代表身體已經恢復差不多了也適合再次懷孕。流產後6周內就會恢復排卵，也就有懷孕的機會。但流產也會對子宮內膜造成損傷，需要時間修復。所以流產後不宜立即再次懷孕，建議先等待一段時間。而調理主要「健脾補腎」為主，「小產後再次懷孕，中醫會以益氣補腎的中藥，如黨參，淮山杜仲，白術，桑寄生，菟絲子來安胎，促進胎兒發育。小產後調理，以養肝（肝主血）補腎（腎主生殖）健脾（脾為氣血生發之源）為調理原則，重建月經和排卵周期。發現懷孕後有出血的作小產症狀，先婦科超聲波檢查，如已有心跳，中醫會用補氣固腎的方法保胎並止血。」