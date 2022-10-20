政府籃球場炒價至千五 籃球迷打造專屬私人場 為學生提供固定課程

運動既可強健體魄，也可增強愉快感，但有調查發現，疫情期間學童的體力活動量驟減，超過6成體重上升，身心健康變差。不少家長在逐步恢復日常校園生活時，也希望為子女安排適當的運動。籃球絕對是本地學童熱門運動之一，但原來要可以提供固定時間、地點的籃球課程也不容易。2名籃球教練Bryan及方Sir坦言由於社區體育設施不足，康文署場地炒場情況愈趨嚴重，要發展有系統的籃球訓練極為困難。有見及此，二人於北角建立全新運動中心，打造私人籃球場，提供學習渠道，希望從籃球教育出發，促進小朋友身心靈健康發展，讓運動成為教育重要一環。

攝影:鄭子峰



Kidult Sports Academy於2018年成立，創辦人Bryan及方Sir過往主要於康文署球場舉辦恆常課程，但不時因為租場問題未能如期上課，Bryan說:「因為我們之前收得太多投訴，每個月上堂的時間表都不同、不穩定，其實我們好想小朋友可以每星期同一時間在同一地點上堂；市民要打波、學生要練波，而學校場一般不選擇在星期六、日租借出來；無奈室內場地不足情況下，炒場風氣好嚴重，原價$296一小時，但可炒到$1500兩小時。」

租場需花更多人手及時間

Bryan指康文署核下的籃球場租場政策由往年可以親身排隊改成只可上網預約，「體育館是用內聯網，所以想租到場，要親身到體育館鬥快撞入程式。」而疫情之下，部分康文署體育館被用作隔離中心，令可預約籃球場數目減少，租場更有難度，加上各區原有的籃球班在同一時間步恢復訓練，令炒場情況更嚴重，奈何沒有場地就沒有訓練，教學質素受影響，「學生可能今個星期學了入門技巧，下星期想教他們更多新知識，但下個星期因為沒有場地，課程要取消，當再隔一個星期回來上堂，可能又要再花時間重新教回第一星期教過的入門技巧。」方Sir說。

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雖然香港有不少戶外籃球場，但由於初學者以兒童為主，家長們較主張課堂可安排在室內場地進行，「其實太曬、太熱都未必適合小朋友上堂，我們不希望小朋友上堂途中中暑；而落雨亦令地面濕滑，容易跣倒，所以要提供一個小朋友開心、家長又安心的地方，才可以讓他們喜歡上籃球這項運動，太辛苦會令初學者卻步；當然，日後當產生濃厚興趣時，就像我們不會介意日曬雨淋。所以我們想建立一個自己基地，希望可以提供一個更隱定、熟練的場地給小朋友繼續學籃球。」

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小班教學 提升質素

籃球場地最基本要求是長方型、中間不可有柱子阻擋，但原來香港的商鋪不易找到，「因為籃球是向高空發展的運動，樓底要有一定高度，地方要夠大，我們不想做到只有5、600呎，而千多呎是我們暫時可以負擔到的，同時又不會令小朋友太侷促，可以跑動得到。」方Sir說。

同時，他們亦希望做到小班教學，將技巧更集中傳授給學生，Bryan說:「現時不少籃球班可能一個教練對15-20個學生，而我們現集中一位教練對6至8名學生，可以更集中幫助小朋友改善球技。同時亦希望可以招攬更多傑出籃球員任教，以運動維生不易，希望這裡讓現役的籃球員繼續發展籃球事業，又可以有收入，現時我們有打甲一籃男的教練。」

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疫情想轉行 堅持因為不捨學生

Bryan與方Sir本身也是熱愛籃球運動，由兼職教練開始，一步一步建立與學生的關係，但二人坦言曾想過放棄，特別是疫情最嚴峻時，「疫情令我們訓練斷斷續續，有想過轉行，但因為有要一班學生由3歲跟到現在，我們當然不捨得放棄。其實小朋友學運動的市場好大，科技越進步，人類的身體機能就會退步，一部手機可以得到很多消息，不像以前要走很多路才能夠打到一個電話，所以我們更需要鍛鍊身體，在運動上要學到更多與人溝通的技巧，家長都不想小朋友只對着電話與別人溝通傾偈，做運動可以令大家一起同心合力完成一個目標，過程當中產生出來的得著要小朋友通過體驗才會深刻，這也是我們想傳遞給學生的。」Bryan說。

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停課令學童體能更弱

說起籃球的好處，二人滔滔不絕地說:「因為新冠疫情這段時間小朋友連上體育堂都沒有機會，在家中連拉筋也未必可以做得到，更何況是跑步、踢波、打籃球，所以小朋友都都會表現得很容易攰，有15歲學生來回跑一個球場經坐覺得好攰，以前起碼半小時才嗌攰，再年幼的學生情況更嚴重；再加上對着電子產品的機會增加，視力、集中與專注力都有下降。」

而近來有不少3、4歲的小朋友參加籃球訓練班，可能因為疫情，方Sir發現他們在表達自己、與人溝通等技巧較弱，「試過一個3歲小朋友來上堂，全堂都沒有出過聲，到落堂時他大喊大叫，原來他很喜歡上堂不想離開。籃球很著重與隊友溝通， 同時每個動作都要好快作出決定，射波、上籃又要高準確度，當中令小朋友要不停想著如何做得好些。而整隊人由互不相識，到一起出賽，如何為隊友歡呼、打氣、鼓掌，隊友間的互信，就是籃球帶來的凝聚力，當入到關鍵球、贏到自己認為贏不到的人，就更加可以訓練到小朋友的自信心。」

Kidult Sports Academy

地址 ：香港北角和富道21-53號和富WORFU B05C舖

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