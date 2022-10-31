01親子送禮｜互動型音響玩具Tonies 提升小朋友想像力與創造力

由德國研發、在歐美賣出超過390萬件的大熱「互動型音響玩具 — tonies®」終於到港，聽音樂、聽故事對孩子成長非常重要，讓孩子擁有一個充滿創作和幻想的空間，才可啟發寶寶無限潛能。



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tonies®由Patric Faßbender及Marcus Stahl創立，一直在歐美極具人氣，其設計參照了德國教育賴以成功的「聲音遊戲」。當小朋友將喜愛的Tonies卡通人物放在Toniebox互動型音響玩具上，盒子便會神奇地自動播放該卡通人物所屬的故事、音樂或歌曲，讓小朋友透過聆聽進入奇幻世界。

有專家指出聽故事能有助小朋友提升「想像力」和「創造力」，亦是上佳的語言訓練活動，幫助他們學習不同的知識和詞彙，寓學習於玩樂，成功達到「Edutainment」的目的。一系列Tonies卡通人物還包括來自迪士尼、Peppa Pig等深受小朋友歡迎的卡通角色，不但是小朋友的最佳玩伴，更是bedtime story的好幫手，讓家長與小朋友建立深厚親子關係，勢必成為每家每戶必備的人氣玩具。

互動教育好幫手 可提升學童想像力和創造力

Toniebox故事音樂盒精緻小巧，卻蘊藏無限可能，是一款適合3歲或以上小朋友的互動型音響玩具。只需透過一次性的Wifi設定，Toniebox便能感應放在其上面的磁力Tonies小伙伴，即時播放精彩故事及悅耳音樂，帶領小朋友走進故事中的奇幻世界。Tonies提供大量故事內容，玩樂同時能啟發想像力與創意思維。

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曾任香港大學言語及聽覺科學系榮譽助理教授、現為香港言語及吞嚥治療中心顧問言語治療師秦蓁博士表示：「小朋友聽故事後，亦可從而學習講故事，也有助提升他們的創造力和想像力。因為在聽故事時，小朋友雖然未必親身接觸或見過有不同的人物、角色、環境及場景設定，但他們可以運用想像力，想像故事中不同的畫面，豐富他們的想像力。」

秦蓁博士指出：「0至6歲為幼兒語言發展的關鍵階段，當中講故事形式是兒童學習語言的良好教材。」她說小朋友透過多聽故事，既有助他們學習正確發音，學習不同的詞彙，而且在聽故事的過程中，小朋友亦可以學會如何組織詞彙或串連成句子，有助提升他們的語言表達能力。

哈佛大學的閱讀專家指，年幼的小朋友若聽覺理解的程度強，往往超越他們在視覺上的閱讀能力，因此小朋友聽故事，有助他們為閱讀能力上打好基礎。除了預設的故事和音樂外，利用Creative-Tonies卡通人物更可收錄長達90分鐘內容，創造個人化的聲音歷程。一方面可讓小朋友自行發揮創意，另一方面家長也可以親自錄下個人化親子故事，或與孩子們一同創作故事，加深彼此關係，營造共同的親子溫馨時光。

沒有電子屏幕的故事及音樂小盒子

在歐美大受歡迎的「Edutainment」(Education & Entertainment) – Toniebox是沒有電子屏幕的故事及音樂小盒子，可以提升小朋友聆聽故事內容的專注度，更快從中吸收所學的知識。

Toniebox操作簡單直接，全機只有兩個像耳朵的按鈕調整音量，如果需要播放上一段或下一段故事及歌曲，只需要敲擊盒子的側面；如果要快轉，則只需傾斜 Toniebox，猶如一個魔法盒子！而且Toniebox的外層既柔軟又耐用，讓小朋友安全、舒服地使用，當成攬枕也沒有問題！配合mytonies手機程式，家長可以調整各種設定，如最大音量或使用權限，7小時電池續航力及輕巧手提設計更方便，隨處可用。不論外出還是安在家中，Toniebox都是小朋友的最佳玩伴！

經典卡通人物為你說故事 開啟音樂故事之旅

tonies®在歐美深受歡迎，一眾討好的Tonies卡通人物絕對是功不可沒。聆聽超過120款來自家傳戶曉的迪士尼《魔雪奇緣》、《獅子王》、《米奇》、《反斗奇兵》等經典人物的故事與歌曲，為小朋友的學習打好基礎。

除了迪士尼外，其他耳熟能詳的卡通人物Peppa Pig及Minions都化身成為Tonies，有助激發小朋友的好奇心和學習自主性。試想像《獅子王》辛巴猶如親身站在Toniebox盒子講故事一樣，在懸崖上威風凜凜地講述自己重振家園的故事，又或者想像《魔雪奇緣》的Elsa公主化身說故事人，訴說自己無畏無懼拯救王國的故事，並唱出經典歌曲《Let It Go》；一段段結合幻想、驚喜與好奇的探索之旅即時重現眼前！

提高英語聆聽能力及說話技巧

tonies®一系列有趣而又多元化的內容以英文為主，小朋友在聆聽故事或歌曲時，可從中可訓練語言能力，提高英語聆聽能力及說話技巧。

秦博士說：「小朋友在學前階段，識字量比較有限，當他們仍未建立閱讀能力之前，聽故事是他們一個學習模式，亦可從聽故事來擴闊他們的知識及學習詞彙。另外，對於一些閱讀能力較低或有閱讀障礙的孩子，他們一樣可透過聽故事，學習不同的知識和詞彙。」

獲多個國際獎項認可 送給小朋友的最佳禮物

此外，這些由人手繪色的Tonies卡通人物造工精美，除了有故事音樂功能外，更是一件件獨立的精品玩具，極具收藏價值，是送給小朋友的最佳禮物。

富有教育用途的tonies®獲多個世界獎項認可，包括德國紅點設計獎「紅點最佳設計獎」、德國iF產品設計獎、Disney Creative Award、英國「Progressive Preschool Winner」等，享譽國際。

Toniebox (共6色)建議零售價:HK$990、Tonies收納袋 (共6色)建議零售價:HK$280、Tonies耳機 (共6色)建議零售價:HK$350、Content Tonies建議零售價:HK$240、Creative-Tonies建議零售價:HK$160

Tonies銷售點：全線 J SELECT分店、指定玩具”反”斗城 Toys”R”us 分店：尖沙咀海運大廈地下OTG21-G24 & G39-G42號舖由、九龍灣宏照道38號企業廣場5期 MegaBox 9樓 U1號舖、旺角新世紀廣場3樓320B號舖、九龍塘又一城L2-02號舖、奧海城3期地下G01,G09-G10號舖、太古城中心1樓103A號舖、銅鑼灣皇室堡7字樓舖、元朗形點1期2樓2009-2010號舖、屯門市廣場1期2樓2196號舖、荃灣愉景新城第一層1020-1022&1024號舖、沙田新城市廣場3期2樓A227-A228號舖、將軍澳新都城中心二期1樓 1063-1069號舖

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01親子送禮：Toniebox 1個+Tonies小伙伴1個

TONIES係一個神奇發聲盒子，只要將迪士尼卡通人物、Elsa、Peppa Pig 等小伙伴放喺上面，就可以帶小朋友進入故事歌曲世界，集玩樂與學習於一身，可提升孩童想像力和創造力，仲可以學埋英文添，3至10歲小朋友都啱玩！只要跟隨以下方法，就有機會得到Toniebox 1個+Tonies小伙伴 1個(款式隨機)，全文：https://bit.ly/3TBZwzm

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁。

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)。

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友。

問題：請講出你想得到Toniebox的原因? 解釋相關原因。

活動日期：10 月31至11月6日(11月7公布得獎名單)

最具創意的3位參加者可獲贈Toniebox 1個+Tonies小伙伴 1個(顏色及款色隨機）。

活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料，如非得到閣下同意，只限用作得獎通知及安排領獎之用。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。