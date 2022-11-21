快樂童年 德藝兼備 東華三院李黃慶祥紀念幼稚園

東華三院李黃慶祥紀念幼稚園設有多元學習範疇，包括綜合藝術、繪本教學、英語教學及環保教育元素，以鞏固幼兒全面發展，讓幼兒在智商、情商及品德三方面均衡發展，讓學童成為有自信、尊重他人、擅於表達及具創造力的人。



奇趣課程提高學習興趣

學校以奇趣課程為教學主軸，當中包括日本奇趣積木課程、藝術課程、繪本教學、機械人教學、健康及環保教育、「慈心抱抱熊」情緒管理課程等。以藝術課程為例，學童朗讀《好一個瓜》繪本後，計而認識瓜果的外形特徵，共同合作以多種物料及素材製作小南瓜，過程中學習不同藝術名家的創作技法，各組同學互相分享及欣賞別人的創作。此外，校園地方寬敞、設施完備，設有音樂室、奇趣積木室、親子圖書角及多元化體能遊戲場地，充分配合學校的奇趣課程需要。

師資優良 培養學童語文基礎

學校師資優良，普通話教師均考獲國家語委證書，而外籍教師均以英語為母語，讓學童接受優質的語文教育。此外，學校以英語、普通話及廣東話作為同一學習主題的教學語言，使學生更能適應兩文三語學習。在課外活動方面，學校設有英語戲劇課程，外籍教師與學童進行戲劇活動，並配合唱歌及舞蹈，使課堂更生動有趣。而且，多名高班學童熱衷參與校際朗誦節英語朗誦、普通話朗誦及英語歌唱比賽，均獲得優異成績。為照顧插班學童需要，學校不定時於周六舉行「兩文三語樂繽紛」活動計劃，讓學童及早適應校園生活及提升語文興趣。

家校緊密合作 促進學童成長

學校定期舉行家校會議，增加教學政策透明度，家長不但可向校方提供意見，更可參與多項親子活動。為加強家校互動，學校透過招募義工家長，協助學童戶外活動，及協助借閱圖書等，達至家校合作的伙伴關係。學校更會恆常舉行家長講座及家長興趣活動，如環保活動及繪畫活動等，促進家長的身心靈健康。

幼稚園檔案

校長：勞麗雲

校監：馬清揚

學校地址：屯門山景邨景麗樓地下

班級編制：高班、低班及幼兒班分別提供上午班及全日班

學費(全年)：全日班全年＄14900/上午班全免

兌現學劵資格：可兌現學券

師生比例： 1:8

學校聯絡方法：電話、電郵、傳真、郵寄

入學資格：收生年齡 2歲8個月

報名日期：全年招生

報名方法：網上系統或親臨

面試方式：到校面見或網上面見