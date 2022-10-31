梨泰院人踩人事件│急症室醫生爸爸教兒童自救姿勢 家長切忌做一事

韓國梨泰院於10月29日晚舉行萬聖節派對發生嚴重「人踩人」事故，截至10月30日晚上，據報已釀成最少154人死亡，84人受傷送院，慘劇震撼全球。香港急症科醫生鍾浩然醫生提醒家長，若不幸遇上這種情況必須知道的自救錦囊，同時強烈建議家長不要做一件事，免低估人多場合帶來的危險性。



每逢大事大節舉辦大型慶祝活動，如煙花、倒數活動、年宵等活動時，也會吸引一不少家長帶小朋友一同參與，急症科醫生鍾浩然醫生回覆記者查詢，一旦不幸遇上同類事故，家長可以如何自救及救孩子?鍾浩然醫生說:「我第一個忠告就是家長不應帶年幼的小朋友去參與這些活動，因為去到人很多的地方，無論你事先想好要怎樣做，但也是身不由己。」

急症科醫生鍾浩然醫生忠告家長不應帶年幼的小朋友去參與人多聚集的活動，因為意外發生時是身不由己。(資料圖片)

地方限制身體動作

鍾浩然醫生直言自己成為爸爸後，警覺性提高不少，「就算你有一個多好的計劃，但去到那一刻你可能全都是做不出來，因為最大問題是，那個地方限制了生命不能由自己掌握，所以，重點是小朋友不宜到這些群體聚集的地方。」

蘭桂芳事件後遺症

1993年香港發生蘭桂芳人踩人事件，鍾浩然醫生指其任職的醫院，當年是主要負責接收蘭桂芳事故病人，「雖然當時我還未做醫生，但在同事口中，大約知道當晚發生非常恐怖的經歷，那件事之後，我從來沒有在大型節日到過蘭桂坊，因為當你知道後果可以有幾嚴重，那些場面會在你心裏留下陰影。所以，我絕對不建議所有家長在重要節日，參與已預計會有很多人出現的活動，如萬聖節到蘭桂芳、迎年放煙花等等，幾歲小朋友絕對不適合參加。」

人踩人自救方法

萬一有家長真與小朋友不幸遇上人踩人的事故，又可以如何自救呢？鍾浩然醫生說:「過往其他國家的救援隊都建議過，這亦是事實，建議當遇到人潮湧現事故，而你又預計到人踩人事件即將發生，在你跌落去一殺那，以側臥方式落地，一邊手臂貼地下，側身作蜷曲狀，縮起大脾、縮起膝蓋，即是被壓得幾實，可能還有很少的空間讓你可以呼吸。」

急症科醫生鍾浩然醫生指出，一旦不幸遇上人踩人事故，在跌落地時以側臥方式落地，一邊手臂貼地下，側身作蜷曲狀，縮起大脾、縮起膝蓋，即是被壓得幾實，可能還有很少的空間讓你可以呼吸。(許珞珩攝)

也可致永久腦部傷殘

「因為我們呼吸時，胸腔是需要空間膨脹和收縮，但當上面有人壓下來，你又平躺在硬地，你的胸腔就不能膨脹和收縮，從而不夠氧氣經血液流上大腦，就會開始失去意識、昏迷、5分鐘左右就已經可以窒息死亡；即使未引致死亡，急救後也可留有永久性的腦部傷殘，只需要5分鐘就足夠，所以搶救的時間很短。」

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家長更應提高警覺性

「但我必須要重申，當這些意外來臨一刻，你也未必可以用得到出來，如果當有很多人壓下來，空間上是未必容許你出這個動作，這是理論上可以，所以我仍然是那句，大人小朋友都盡量避免前往人多聚集活動，正如我自己都沒有去一樣。」

急症科醫生鍾浩然（資料片段/羅國輝攝）

事件可致身體多方面傷害

香港紅十字會回覆記者查詢時指出人踩人事件引致的身體傷害包括胸腔擠壓引致窒息及心臟停頓、胸部創傷例如胸骨或肋骨骨折插入肺部、因遭群眾踩踏而導致內臟創傷及內出血、還有因身體長時間受壓引致擠壓綜合症，嚴重可導致腎衰竭。

香港紅十字會建議急救方法

急救方法是當傷者救出到安全位置後，第一時間檢查傷病者清醒程度及有否正常呼吸，如傷病者人事不省及沒有正常呼吸，立刻施行心肺復蘇法，如有去顫器應盡快接駁去顫器。施行不間斷心肺復蘇法直至救護人員接手或傷病者回復清醒或自發性呼吸。

如傷病者人事不省但有呼吸，應小心檢查其傷勢，可施行由頭至腳的快速檢查，檢查傷病者有否骨折或其他創傷，如懷疑傷病者有骨折特別是頸椎骨折，不應移動傷病者，盡量陪伴及保護傷病者，持續觀察及檢查傷病者有否呼吸，直至救護人員到場接手。

如傷病者人事不省、有正常呼吸但沒有發現其他傷勢，可置傷病者於復原臥式或將其打側，以維持氣道暢通。

如果傷病者清醒，可詢問傷病者有否任何不適及痛楚位置，施行由頭到腳的快速檢查，檢查是否有其他傷勢，留意是否有內出血症狀，觀察並預防傷病者休克。如有懷疑骨折，盡量不要移動傷病者，可進行簡單包紮以保護固定骨折部位。如有外出血，應盡快止血及包紮。安慰及觀察傷病者直至救護人員到場。

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