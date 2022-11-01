親子好去處｜藝術遊：嶼木同行、我們的星空藝術展覽、藝術體驗班

這個周末去哪裡玩好呢？不如到戶外來個藝術遊，一覽本地藝術特色裝置及作品，甚至可以親子共同創作藝術品、藝術小手作！這次向大家介紹數個藝術活動，包括聖雅各福群會「我們的星空」大型陶瓷展覽、東薈城名店倉與香港木庫「嶼木同行」特別企劃 ，以及數個藝術手作坊。



聖雅各福群會「藝想」 「我們的星空」大型陶瓷展覽

聖雅各福群會「藝想」策劃《我們的故事+1+1》，獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助和海濱事務委員會場地支援，由是日至11月20日於卑路乍灣海濱長廊，舉行「我們的星空」陶瓷展覽。場内將展出逾3000件由復康人士（下稱「師傅仔」)、海外藝術家、不同界別的社區創作夥伴和公眾人士，合計超過1000人共同創作的陶瓷片，排列成直徑18米闊巨型六角星，為公衆送上祝福。

竹編球體加樹型裝置 塑造18米巨型六角星

展覽作品包括3座約高2米的陶瓷片樹型裝置，12個直徑超過1米、鋪設了陶瓷片的竹編球體裝置，及展示陶瓷片的斜面平台。所有作品將放置於地面一個約闊18米、由反光貼紙組成的巨型六角星型圖案上。裝置内更設有燈組，讓陶瓷片可以在夜間依舊散發光芒，匯聚繁星點點。

此外，展覽場地同時展示「假如我是天上的星星」的集體創作。創作共32頁、直徑約70厘米，仿如一本大型繪本，公衆可在維港畔翻開，在海港岸邊參與藝術家們對星星的奇想。

陶瓷星星攝影活動

觀眾若將陶瓷星海的相片上載到Facebook及/或Instagram並標籤「藝想」和Hashtag #我們的星空，則有機會獲得陶瓷星星一片，數量有限額滿即止。大會將上載部份優秀作品至官方網頁或社交媒體。

《我們的星空》展覽資料：

地點：堅尼地城城西道卑路乍灣海濱長廊

日期：2022年10月23日至11月20日

時間： 24 小時開放（晚間部份時間將會按照場地要求關燈）

東薈城名店倉：與初創企業香港木庫呈獻「嶼木同行」特別企劃

這個秋季一同出走大自然，探索大嶼山！今年10月，東薈城名店倉首度與環保初創企業香港木庫合作，攜手呈獻「嶼木同行」特別企劃，配合太古地產「2030可持續發展策略」的同時，將策略三個核心元素，包括社區營造、資源管理及循環再造，以及生物多樣性融入計劃中，讓大家理解自然資源再生的重要性，將可持續發展理念帶進生活中。

「木。聞」— 9.6米長大嶼山再造木木椅裝置

東薈城名店倉與香港木庫攜手合作，以大嶼山地貌為設計靈感匠心打造全長9.6米再造木的木椅，除了Mink所捐贈的荔枝木，亦由大嶼山不同地區包括梅窩、東涌及芝麻灣回收所得的原生木材製成，別具大嶼山特色。木椅裝置命名為「木。聞」，目的是透過對這些大嶼山回收木的所知所聞，以不一樣的方式，將人與人及人與自然的關係重新連繫起來。

大嶼山原居民捐木支持 為「木。聞」裝置賦上多一重意義

大嶼山水口村第十代原居民Mink與其兄是捐木者之一，所捐出的荔枝木由亡父生前花盡半生心血一手栽種。由於父親晚年病重，被迫荒廢果園，徒留遺憾。當她得知東薈城名店倉及香港木庫打算回收大嶼山的廢棄木材後，對能將木材化成漂亮實用的藝術裝置感到十分欣賞，便決定修葺荔枝木後將廢棄部分捐贈出來，化身成「木。聞」裝置中屬於水口村的部分，希望在商場展示作品的同時，也讓更多人了解水口村的故事。

半年心血策劃 創製大嶼山專屬再造木木椅

香港木庫以「R3 – ReCYCLE,ReDESIGN,ReLINK」為理念，將結合美感設計及環保再⽤，賦予回收木材「第⼆⽣命」，環保理念與東薈城名店倉的「2030可持續發展策略」一拍即合。

「木。遊」— 遊沐打造大嶼山自然療癒之旅

東薈城名店倉特別邀請社企遊沐，為大家打造一條3小時獨家「療癒路線」，享受非一般大嶼山遠足體驗。路線由遊沐創辧人William全新設計，本身是註冊社工的William，為認證美國自然及森林治療嚮導及計劃協會森林治療嚮導，從事體驗式自然教育超過20年，還擔當野外急救講師及香港紅十字會急救講師，資歷豐富。

「木。融」— 香港木庫期間限定店與木藝工作坊

回收木材除了能製成傢具之外，還可以化身成杯墊、燭台、砧板、眼鏡架等等日用品。香港木庫期間限定店特別為東薈城名店倉的客人推出會場限定的「香港原木杯墊及木油護理套裝」，不僅自然純粹，且美觀實用。場內另有多款回收木製品，包括、「蠟燭台」、「原木乾花瓶」和「原木樹頭凳」等。大家亦可於指定周末參與電話座、茶几及咖啡座等木藝工作坊，了解更多香港木庫的理念及工作，並透過這些回收廢棄木材，明白自然資源重用帶來「第二生命」的重要性。

香港木庫期間限定店詳情

日期：東薈城名店倉二樓鄰近中國銀行(香港) (264號舖)

地點：即日起至2022年11月20日

時間：每日12pm-8pm

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工作坊內容：

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可選時間：逢星期一至五 6:00pm - 11:00pm

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線上課：需自備畫紙及畫筆。顏料可視同乎學童家中有的工具如：木顏色、油粉彩或廣告彩進行。

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對象：12 歲或以上人士參與

可選時間：逢星期一至五 6:00pm - 11:00pm/ 逢星期六 11:00am - 9:00pm

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一人票 ：$450 - 可於課堂時限內完成 1 - 2 件作品 (原價 : $520)

二人票 ：$840 - 可於課堂時限內完成 1 - 2 件作品 (原價 : $1,040)

線上課：需自備畫紙、畫筆及油畫棒進行

實體課：已包括所有材料

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剪影立體油畫

參加者學習以黏土製作出半立體的場景，創作出獨一無二的立體油畫作品。

工作坊：3小時

參加者：5歲或以上小孩 / 成人

原價: $560

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*完成付款後，最少預留3個工作天預約上堂時間

霓虹燈油畫工作坊

參加者可選自己喜愛的照片，設計喜歡的字句。導師教授參加者以霓虹燈製作喜愛的字句，創作出獨一無二的霓虹燈油畫作品。

工作坊：2小時

參加者：8歲或以上小孩 / 成人

原價: $400

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*完成付款後，最少預留3個工作天預約上堂時間