東華三院冼次雲小學 讓學生學習愛 愛學習 家校同心 共建正向校園

東華三院冼次雲小學以「以人為本」為辦學理念，在教學過程中認識孩子、尊重孩子及理解孩子。 學校充分肯定孩子的價值，啟發他們的學習潛能。



正向教育展潛能

學校透過校園生活及體驗，讓孩子學習關愛別人，學會理解、接納、認同他人，並建立同理心。學校十分關注師生的需要，將校園打造成師生喜愛的生活空間，並透過有系統的正向課程，讓學生發展正面價值觀，使他們能積極面對生活中的壓力和挑戰，從而邁向圓滿人生。學校同時致力發掘孩子的強項，給予他們發揮的空間，讓他們獲得付出努力後的成功感。

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自主學習助成長

學校為學生提供不同機會，助他們內化「我做得到」等信念，使他們成為願意嘗試、擁抱挑戰，不輕言放棄的孩子。學校將體驗式學習運用在各範疇的學習中，學生需要「從做中學」。以英文科為例，學校考慮到英語並非學生的母語，因此英文科教學團隊特別為每一個年級設計配合課程的體驗活動，幫助學生將英語知識聯繫生活，例如以英語認識香港旅遊景點、觀賞英語音樂劇、訪問外國遊客、以英語購物等，都能讓學生學以致用。

另外，學校透過不同教學活動，引發學生自主學習的興趣。例如校本STEM課程、跨學科學習活動、本地及境外考察活動、服務學習、體藝課程等，都有助學生將經驗轉化為知識，並應用於未來的學習。

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家校同心育幼苗

校方相信，學生需要與同伴及家人建立關係，才能快樂成長。所以學校在樓層間設置了共享空間——遊學團，以加強同學之間的連繫。學生逢星期五下午均不用上課，而是參加自由選擇的課外活動。 校方同時鼓勵學生於星期六、日與家人共聚，加強與家人之間的連結。

學校重視家校合作，明白家庭教育的重要性。近年疫情帶來的衝擊令家長身心疲累，因此學校亦為家長安排了工作坊，如靜觀、和諧粉彩、手沖咖啡等，讓家長能紓緩鬱結情緒，保持身心靈健康。

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小學檔案

校長：黃偉興先生

校監：曾慶業先生

學校地址：沙田大圍積福街38號

學校聯絡方法

電話：26949276 傳真：26027661

電郵：scwps@tungwah.org.hk

網站：https://www.scwps.edu.hk