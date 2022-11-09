救世軍發起玩具募捐活動 助5000位基層兒童歡度疫下聖誕

聖誕禮物對兒童而言意義非凡，能帶來歡樂之餘，更是祝福與希望。今年聖誕節，救世軍舉辦「愛‧分享」聖誕行動 2022，除了慶祝佳節，同時誠邀全港市民即日起至12月18日捐贈全新正版及包裝完好玩具，並將所募集得之玩具轉贈予最少5,000 名基層孩子，與全港市民一起給基層孩子一個不一樣的聖誕。



救世軍「愛‧分享」聖誕行動2022 活動十分豐富，當中「聖誕天使活動」向公眾及企業募集5,000件玩具，同時邀請受惠基層兒童(包括低收入家庭、綜援戶、劏房戶、已領取全額學生書簿津貼，或全額在職家庭津貼者)填寫「我的聖誕願望卡」。

救世軍將依照兒童意願配對玩具，在聖誕節前送他們一份心儀的聖誕禮物，預計最少5,000名兒童受惠。除了籌集玩具，行動同時歡迎市民捐款支持，目標籌集港幣$1,000,000，以用作購買玩具及支持救世軍前線服務。

救世軍於屬下中、小學及家品店設玩具收集站，另「易存家迷你倉」會開放 4 間分店作收集用途(收集站名單見附表)，歡迎市民由即日起至12月18日，到收集站捐贈全新正版及包裝完好玩具，建議捐贈玩具如下:

0 至 3 歲:毛公仔、嬰兒玩具車、音樂玩具、玩具方塊

4 至 6 歲:桌上遊戲、毛公仔、玩具車、角色扮演玩具、玩具積木

7至12歲:桌上遊戲、砌圖、運動用品、玩具積木

為迎接普天同慶的聖誕節，救世軍將分別於11月19日及12月17日，於鑽石山荷里活廣場及荃灣D. Park 愉景新城舉行「救世軍聖誕聯歡報佳音暨感恩禮」。活動除了邀請救世軍學校學生表演外，更有藝人張明偉先生及陳國鋒先生擔任聖誕大使，同場更設有展示攤位及進行義賣活動，希望讓公眾人士更了解救世軍前線工作。

此外，救世軍將首次推出聖誕祝福禮物包慈善義賣，禮物包內容包括兒童蠟筆套裝乙套、DIY聖誕天使掛飾兩個、救世軍 Level 3 成人裝醫學口罩乙個，及港幣$20「救世軍祝福您‧祝福券」乙張(救世軍家品店港幣$20 現金券)，每份慈善價港幣$50，收入將用作支持救世軍「愛‧分享」聖誕行動 2022。禮物包將於救世軍聖誕聯歡報佳音暨感恩禮，及其他義賣日義賣。

救世軍鼓勵公眾選購禮物包後，設計獨一無二的天使聖誕掛飾，連同「祝福您‧祝福券」贈予救世軍任何一個部隊、學校、單位或家品店，聖誕掛飾及現金券將會連同玩具轉贈基層兒童，為他們送上無限祝福。

誠邀全港市民支持救世軍「愛‧分享」聖誕行動 2022，捐贈玩具及善款，讓我們一同攜手成為孩子的聖誕天使，給他們一個不一樣的聖誕。

「愛 · 分享」聖誕行動 2022–玩具收集站名單:

新界



救世軍荃灣家品店荃灣沙咀道 298 號翡翠廣場地下 A 及 B 鋪 3582 4663

救世軍沙田家品店 (特約店) 沙田乙明邨明耀樓地下 70-72 號 2636 6113

救世軍屯門家品店 (特約店) 屯門置樂花園 41-42 號舖 2618 2241

救世軍中原慈善基金皇后山學校 粉嶺龍峻路 2 號 3151 0323

救世軍林拔中紀念學校 大嶼山東涌逸東邨逸東街 8 號 2109 0328

救世軍田家炳學校 沙田博康邨 2648 9283

救世軍石湖學校 上水馬會道第 8 區 2670 0800

易存家迷你倉(屯門) 屯門震寰路 3 號德榮工業大廈 2 樓 3895 9408

九龍



救世軍總部 油麻地永星里 11 號地下(傳訊及籌募部) 2783 2323

救世軍黃埔家品店 紅磡黃埔天地第 3 期百寶坊地下 G5 號舖 2773 1182

救世軍觀塘家品店 牛頭角花園大廈喜鵲樓地下 233 及 237 號舖 2331 2577

救世軍南昌家品店 南昌西鐵站 3-4 號鋪 2387 4933

救世軍太子家品店 太子彌敦道 777-781 號地下 D 號舖 3422 3205

救世軍土瓜灣家品店 土瓜灣馬頭圍道 85 號 VIVA 地下 2 號舖 2618 9962

救世軍油麻家地品店 油麻地石壁道 1A 地下 2332 4448

救世軍卜維廉中學 慈雲山毓華街 100 號 2326 9068

港島



救世軍香港仔家品店 香港仔大道 218 號地下 2873 4666

救世軍柴灣家品店 柴灣漁灣邨漁安樓 29-30 號鋪 2558 8655

救世軍北角家品店 北角英皇道 379 號-381 號 A 褔英大廈地下 2570 0138

救世軍西灣河家品店 西灣河筲箕灣道 147-157 號 譽.東地下 1 號舖 23485218

救世軍天后家品店 銅鑼灣永興街 29-31 號地下 2887 5577

救世軍灣仔家品店 灣仔灣仔道 199 號天輝中心地下及 1 樓 2836 6246

救世軍西環家品店 西環卑路乍街 26 號綠意居地下 A 號 2974 0882

救世軍韋理夫人紀念學校 盛泰道 100 號杏花邨 2558 2111

救世軍中原慈善基金學校 柴灣華廈街九號 2556 2292

易存家迷你倉(西環) 西環德輔道西 444-452 號香港工業大廈 9 樓 3895 9401

易存家迷你倉(香港仔) 香港仔興和街 25 號大生工業大廈 8 樓 3895 9409

易存家迷你倉(鴨脷洲) 鴨脷洲利樂街 2 號海灣工貿中心 8 樓 3895 9410