保良局李樹福幼稚園五周年校慶 林佩儀校長指未來需正向思維兒童

為慶祝保良局李樹福幼稚園五周年校慶，學校早前在校內舉行「 保良局李樹福幼稚園五周年校慶啟動禮」。隨著啟動儀式，五周年校慶親子填色比賽、全校師生進行五周年裝置藝術、五周年校慶、幼兒園開幕典禮暨家長教師會成立典禮等慶祝活動正式展開。



保良局李樹福幼稚園董事會主席兼校監陳正欣博士,MH、朱李月華博士、校董陳黎惠蓮女士、校董譚毓楨小姐、校董林承毅先生、校董陳健文太平紳士紳士、副行政總監陳可恩女士、教育總主任趙文堅先生、創校校長何蘭生校長及林佩儀校長共同啟動了5週年啟動慶典。陳正欣主席及朱李月華博士均於致辭中送上祝賀及為學校頒發5 周年校慶徽章親子設計比賽的獲勝者予K1B學生王知及其家長，其他參賽者則由校董頒發優異獎。

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啟動儀式上以學生以英語歌唱表演「Our year to shine」展示了學校辦學五年的喜悅外，更希望學校繼續努力不斷進步，與家長、學生攜手邁步向前。同日除了設置不同類型的攤位遊戲外，更安排本年度開辦之學前班幼兒與家長進行小組遊戲， 展示學習成果。

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過往五年學生從愉快中建構知識及共通能力，培養正向思維及性格強項，達致全人成長。林佩儀校長寄望於未來五年，重點發展學生在英語、德育及藝術的能力，「在英語方面，學校會不斷豐富的語文學習環境，在校園內創造更多使用英語的機會，讓幼兒懂得於日常生活以英語對答及提升幼兒的閱讀理解力和流暢度。德育方面，重點培育幼兒具備正向思維、樂於嘗試且能面對挑戰、學習互相包容尊重的價值觀。」

林校長指出，未來小朋友在藝術方面發展同樣重要，「藉著對不同文化的接觸，提供多元化的藝術學習途徑，拓展學生多元的視野 ，讓幼兒有機會接觸不同藝術文化，刺激其創意，加強校內的藝術氛圍。 」