洗衫｜使用洗衣粉易堵塞洗衣槽？除轉用洗衣液外　還有一方法解決

洗衣可選擇洗衣液或洗衣粉，不過有網民近日請專人拆洗洗衣機時，師傅建議她「不要使用洗衣粉，否則容易卡住洗衣槽」，其他網民直呼「是真的」。有人建議可以先將洗衣粉用水溶解後再倒入洗衣機，也有人建議調高洗衣機的水溫，就可以避免溶解不充分的狀況發生，不過仍是改用洗衣液最方便。



一名網友在Facebook群組「家電好控討論區」發文表示，「之前洗衣機拆洗時，師傅說不要用洗衣粉，因為容易卡住洗衣槽，要用洗衣液，請問真是如此嗎？現在換新的洗衣機了，都不敢用洗衣粉」。

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其他網友則留言：

．「洗衣液較好，沒溶解不全的問題」

．「要用也是可以用，但建議自己先用水溶解後再倒入洗衣機」

．「通常直立式的比較容易發生，因洗衣粉沒充分溶解的狀態下。如洗衣機水溫可以調高，可以降低這問題」



還有網友留言：

．「有人洗衣服倒洗衣粉會多倒些，其實家裏沒有重勞動者換洗衣服，其實不用倒太多，我們家都倒標示用量的一半，也是洗得很乾淨」

．「洗衣液用久了，槽會附着像海帶的東西」

．「可以拿到河邊去洗」



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