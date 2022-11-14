校長專欄｜從活報劇《一八四二》談訂立「無煙世代」法案的建議

早前由沙田各界大聯盟、沙田民政事務處及香港廣東汕尾市同鄉總會聯合主辦，「香港網紅好聲音同學會」、「香港好聲音同學會」及「粵港澳青年創業孵化器」全力支持的活報劇《一八四二》，蒞臨本校作「走進校園系列」的首演，這齣劇的內容講述鴉片戰爭及香港島割讓給英國的前因後果。觀看完之齣劇之後，不無感受。

撰文：保良局王賜豪(田心谷)小學 畢錦龍校長



最初鴉片由英國輸入中國時，鴉片被稱為「福壽膏」，瞬間吸食鴉片成為當時風氣，人民的健康漸漸被嚴重摧殘，外國人稱中國人為「東亞病夫」，國民的精神及身體受到極大的損害，更破壞了社會的生產力，造成經濟蕭條和衰落，同時也削弱了國家的防禦能力，引致後來各國紛紛攻佔中國、開放口岸、割地賠款……試想，如果當年道光皇帝沒有下令全面禁煙，長此以往，結果會如何？中國還有機會在今天走上團結富強、與人民共富之路嗎？

所謂「前事不忘，後事之師」，現在嘗試就早前香港吸煙與健康委員會倡議訂立「無煙世代」法案作簡單的探討。法案建議立法禁止向2009年後出生的人士售賣煙草，若成功立法，意味着在2027年後，屆時剛滿18歲或未滿18歲的人士將終身禁止購買煙草產品，對於這項建議，社會上有着不同的聲音及討論。反對法案的人士認為成年人應該有選擇自己生活方式的權利，他們有能力權衡輕重，也可以自行承擔個人選擇帶來的後果和風險，況且，個人的自由是不能被剝奪的。然而，他們的論點卻忽略了一點，其實他們的自由和選擇，正正就在侵犯別人的權利。亦有反對法案的人士認為一個社會不是單單禁煙，便可以改善環境及改善市民健康。及試想想，當一個吸煙者在路上(非禁煙區)吸煙時，他不是在強迫別人吸他的二手煙嗎？再者，吸煙引發的各種嚴重疾病如癌症、心血管疾病等，最終會由公共醫療系統承擔，對公共醫療系統構成嚴重的壓力，換句話說，這是由整個社會與及所有納税人來承擔，這並不是一個個人的問題。除了影響醫療系統外，吸煙引發的疾病，還會影響社會整體的勞動力，對經濟做成傷害。而反對人士亦應該要明白，改善環境當然是靠全方位的小步子點滴建立，禁煙只是其中一環，卻不是他們口中所述的「單靠禁煙」，這樣的說法確實是以偏蓋全！

要法例能夠收到預期的效果，除了全面禁止售賣煙草產品給「09後」外，還應該禁止煙草產品經香港轉口，以免煙草產品有機會透過於香港落地而流入黑市，變相造成法例的漏洞，同時執法機關在監察轉口貨物的程序上，也涉及高昂的成本及額外資源。

反對法案的人士認為教育較立法有效，作為教育工作者，筆者當然明白教育的重要，學校應該清楚讓學生明白吸煙的害處，避免他們開始吸第一口煙而最終成為煙民。然而教育與立法豈不能雙管齊下，以收事半功倍之效嗎？

特首李家超在任內的第一份施政報告制訂了110項「關鍵績效指標」（KPI），其中一項是在2025年內，將吸煙率由現時9.5%減低至7.8%。由此可見特區政府在減低吸煙率的決心。期望我們的新一代真的可以成為無煙的一代，更清新健康的一代。