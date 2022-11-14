一人一花主題為蜆肉秋海棠 媽媽:不想辣手摧花唯有將重任轉交...

為推廣校園綠化運動、提高學生綠化意識及培養他們對種植的興趣。康樂及文化事務署一如以往推行「一人一花」或「校園香草種植計劃」計劃2022/23，今年主題花是「蜆肉秋海棠(Begonia cucullata)」。



康文署會於10月及11月初以電郵向參與學校發放影片，分別講解學校接收花苗／香草苗時所需注意的事項，以及示範如何栽種一人一花計劃主題花。學校會按參加計劃的學生人數獲本署免費派發花苗，每名參加學生可獲派發一株花苗。花苗將以苗板形式派發，每塊苗板有50株花苗，由校方安排分發給學生於家中或學校栽種。學校須自行準備植料及花盆。

有關計劃的所有活動須於明年(23年)3月31日或以前完成。本地註冊中小學、幼稚園及特殊學校均可參加「一人一花」計劃。康文署網站亦上載「種植示範: 蜆肉秋海棠」，邀請康文署園藝導師Vivian講解種植資料。

康文署園藝導師Vivian講解種植資料(Youtube截圖)

家長媽媽指不想辣手摧花



有家長媽媽笑指自己是「植物殺手」，當收到學校開始派一人一花時，為免花兒被自己「辣手摧花」，還是將重任交給兒子Buji自己種植；亦有家長直言因為兒子正值「呈分試」，無暇參與活動，而拒絕接收盆栽。

蜆肉秋海棠種植資料

蜆肉秋海棠是秋海棠科(Begoniaceae)秋海棠屬(Begonia)植物，又名四季秋海棠或洋秋海棠。秋海棠屬包含很多原產熱帶和亞熱帶地區的多年生草本植物，當中計有原生種、變異種、雜交種及栽培種。根據愛丁堡皇家植物園於2022年5月所作的統計，其合共多達二千多個品種。蜆肉秋海棠是臘葉秋海棠(Begonia cucullataWilld.)的變異品種，為多年生肉質草本花木，原產巴西，現遍布熱帶和亞熱帶地區。

一人一花2022/23 主題: 蜆肉秋海棠 (圖片來源:康文署網頁)

形態及特徵

蜆肉秋海棠為鬚根系的多年生草本花木。植株具肉質莖，而莖分紅綠兩色，高度介乎15至45厘米。葉肉質，具臘質光澤，呈圓形或心形，顏色為深綠或深棕綠，葉背紅色，葉緣有幼毛。花開紅色、粉紅或白色，幾乎四季開花，雌雄異花同株，盛開期由秋天至翌年春季。果實膠囊狀，表面具三個翼，成熟果實為褐色，種子繁多。

生長習性及護理

蜆肉秋海棠盛長於肥沃、質地疏鬆、排水性能良好、富腐植質而酸鹼值介乎6至6.5的微酸壤土。生長適溫介乎15℃至25℃，需要充足的光照，但不適宜受猛烈陽光的直接照射。種植時應保持通風良好，使溫度降低，以防植株枯萎。於生長期及開花期中須定時澆水，以供應充足水分。施肥宜薄肥多施，在幼苗生長期中應施以氮肥；臨近花期，則可追加磷肥、鉀肥。

一人一花2022/23 主題: 蜆肉秋海棠 (圖片來源:康文署網頁)

繁殖

繁殖蜆肉秋海棠可選用播種或扦插(葉片或枝條)法。種子好光，故播種後不可覆土。種子發芽適溫介乎15℃至20℃，播種後須保持植料濕潤，並避免受猛烈陽光的直接照射。在春至秋季以葉插法或杆插法進行扦插。葉插法選用連葉柄的成熟葉片，把葉柄埋入清潔植料中即可。至於杆插法，則選用莖部成熟且帶有三個節的枝條，將處理好的枝條下方約三分一長度插進植料，之後須保持植料濕潤，並將其置於半陰位置，等待插條發根、發芽並長成幼苗。

防治病蟲害

秋海棠屬植物常受綫蟲、介殼蟲、蟎、薊馬、蚜蟲、蝸牛、根腐病、灰霉菌、霉菌，以至病毒和細菌侵襲。植株一旦受到侵害，必須立即除掉和銷毀。要預防病蟲害，最佳方法莫如避免高溫潮濕的環境；加強通風；清理凋謝部分；適當澆水施肥；以及澆水後通風。

蜆肉秋海棠種植資料