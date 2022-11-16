聖誕2022｜NIKE聖誕營劍擊高爾夫球籃球初體驗 小朋友體能大提升

各位爸爸媽媽，今個聖誕為小朋友們計劃好一連串的活動了嗎？運動品牌NIKE 今個聖誕推出多個「NIKE XMAS Camp 聖誕營」，讓小朋友在專業教練下初體驗各類運動，培養對體育運動的興趣！現時01空間推出獨家優惠，各位01會員可專享報名折扣！



XMAS NIKE Fencing Camp 聖誕Nike劍擊營2022

你想過一項運動，不只能鍛鍊體能，還能學會冷靜思考嗎？劍擊可以讓小朋友學習技能同時提升靈活度及集中力。NIKE 推出5天聖誕Nike劍擊營，在5天內小學員可以學會劍擊重點和體驗比賽流程，完成此課程者可涵接劍擊營常規或證書課程。

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參加對象：7-9歲小朋友

課程日期：12月26-30日 (星期一至五)

課程時間：09:30 - 11:00 或 13:00 - 14:30

場地：Apex Team Fencing (上環干諾道中200號4樓402B信德中心)



01空間優惠價【按此立即報名】

早鳥優惠：$1,805 (原價: $1,900) 截止報名日期：12月15日 23:59

正價優惠：$1,995 (原價: $2,100) 截止報名日期：12月18日 23:59



上課所需裝備：

運動風褸一件、T恤、運動長褲、室內運動鞋、飲用水、毛巾

XMAS NIKE Golf Camp聖誕Nike高爾夫球營 2022

GMF將為6至8歲小學生提供為期4天的體驗課程，學生將接受4節高爾夫課堂，包括一組熱身，通過動感以提升身體的協調性，以及基本的高爾夫球規則、規矩及初級水平的技巧。成功完成整個聖誕營，將會獲頒發「Nike Sports Camps」出席證書乙張！

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參加對象：6-8歲小朋友

課程日期：12月27-30日 (星期二至五)

課程時間：09:00 - 10:00 (首三天課程每天為1小時，第四天為2小時，敬請留意上課時間。)

場地：Golfzon Hong Kong (香港金鐘夏愨道18號海富中心2樓70-79 &91-97號舖)

01空間優惠價【按此立即報名】

正價優惠：$1,880 (原價: $1,980) 截止報名日期：12月19日 23:59

XMAS Nike Basketball Fun Camp 聖誕NIKE 籃球啟蒙營

又到了一年一度小朋友最喜歡的聖誕NIKE籃球營啦！此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。是次活動由NIKE 認證專業籃球教練授教，5至7歲小朋友皆可報名，全英語上課。訓練營包括6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能，累計在香港已有逾1000名青少年參興，獲眾多家長好評！課程包括NIKE運動營訓練汗衣、NIKE運動營籃球及NIKE運動營出席証書。

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3個上課地點可供選擇

1. 藍田

課程日期：12月28-30日 (星期三、四、五)

課程時間：10:00-13:00

場地：Nord Anglia International School (NAIS) (九龍藍田安田街11號 香港諾德安達國際學校)

2. 銅鑼灣

課程日期：12月28-30日 (星期三、四、五)

課程時間：10:00-13:00

場地：銅鑼灣南華會11樓室內籃球場 (銅鑼灣加路連山道88號)

3. 旺角

課程日期：12月28-30日 (星期三、四、五)

課程時間：14:00-17:00

場地：麥花臣匯優才發展及交流中心 (I+Plus) (旺角奶路臣街38號麥花臣匯1B座)

01 空間優惠價【按此立即報名】

早鳥優惠：$2,138 (原價: $3,150) 截止報名日期：12月15日 23:59

正價優惠：$2,992（原價: $3,150) 截止報名日期：12月21日 23:59

*備註：課程費用不包括南華會會籍申請。參加者如選擇 銅鑼灣南華會11樓室內籃球場 上課，必須提供會員編號及會籍有效期方可使用南華會設施。如需申請，請按此網址辦理手續及繳付會費。(18歲以下青少年會員：$100 / 年費)

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