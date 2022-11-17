玄學家指夫妻感情差與床板數量有關 亂安床影響情緒 教用1招化解

不少人相信環境決定運氣，因此對於居家風水十分重視；其實家居擺設也大有學問，玄學家爸爸陳定幫指出，夫妻感情不隱，很大機會與二人房間的擺設有關，而床板的數量與床的安放位置存在不少禁忌，提醒大家要小心因而影響夫妻感情。



由於香港地少人多，不少家庭為了收納更多日常用品，都各出奇謀，陳定幫說:「近來好多人會選用買一些收納式床台組合，即係拎開張墊褥，床板下面係一個收納櫃。收納式床台組合的問題就在於是一塊床板，還是兩塊床板。」

「若然是兩塊床板的話，便容易造成夫妻感情不和，多爭執，很多時會因為小事而『嘈餐飽』；所以想夫妻同心 、家庭和睦，有得揀，最好就買一塊床板的收納式床台組合好了。」

像這種油壓床用一塊床板較用兩塊或以上床板，對夫妻感情更好。(資料圖片)

床頭靠窗唔多好

另外，陳定幫亦指出，不少人喜歡將床放在近窗位置，但原來在風水布局上，忘做法並不太理想，他說:「床頭對住窗，睡覺時容易受到外面磁場的干擾，影響夜間睡眠品質，長期下來，情緒容易受到影響。若然床頭左右兩邊都有窗的話，風水上為『兩脅生風』影響更大。」

床頭對住窗，睡覺時容易受到外面磁場的干擾，影響夜間睡眠品質，長期下來，情緒容易受到影響。

但香港不少單位都有窗，加上空間不大，床安放於窗邊或對住窗的情況在所難免，陳定幫指化解方法是:「當然係將床頭移向靠牆位置，若然做唔到，就加窗簾或關窗減低影響力。」

若然床頭必須靠窗，化解方向是加窗簾或關窗以減低對情緒的影響力。

*風水命理並非精密科學，一切只供參考。