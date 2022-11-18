10歲男童被婦人尾隨 機智找店員幫忙扮媽媽 店員即鎖門趕走拐子

遇到拐子應如何應對？近日，美國賓夕法尼亞州Pottstown一名10歲男童放學回家時險被拐走，回家路上遇到一名婦人搭訕，她不斷說認識他家人和帶他去吃漢堡包。男童沒有理會她，惟她一直尾隨，直至男童到達相熟的店鋪時，立即進內並細聲要求店員扮媽媽，以避開對方的騷擾。店員即時鎖門趕走拐子，她憶述男童一直躲在她身後，全身發抖。



女子一直尾隨男童 更一度想跟隨到店內

從店內的閉路電視中看到，4年級的Sammy Green經過店外，一名女子緊隨後在。女子更是不停地問「你要去哪裡？你的家人在哪裡？」，男童只好扮作冷靜找機會逃脫。當他打開店門時，女子一度想拉開店門到內，幸得男童把握時間向店員Hannah Daniels求救「你扮我媽媽，因這名女子一直跟著我」，店員才即時反應過來鎖門趕走女子。

從影片中可見，店員以身軀擋著男童，一直保護身後的他。然後她關上店門並上鎖，該女子才無奈地離去。

父親：每次看到片段都非常不安 感恩孩子懂得應付陌生人

Sammy父親稱，看到片段後非常害怕「每次看片段我都喊起來」並感到不安。「他放學後一直被她跟著他，一直向他發問，這使他非常不舒服」父親補充。

幸得男童緊記他的教誨，知道怎樣應對陌生人，並時刻對周遭人和事提高警覺。父親受訪時，希望所有父母籍此事提高警覺，要預早向孩子教導如何「提防陌生人」，最好就是跟他們預先練習，希望能讓孩子學懂自救。

警方：已找到涉事女子並轉介她到精神科求診

女店員受訪時稱，男童當下全身顫抖，但仍保持冷靜、清晰地向她表達訴求。警方其後更找到涉事女子，並已將她轉介給精神科醫生。而經歷這次險被綁架後，現由一名家庭朋友接他放學回家，希望能安撫男童情緒。