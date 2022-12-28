東華三院鄧肇堅小學 正向身心顯關愛 英語及STEM創未來

東華三院鄧肇堅小學的學校願景是：關愛、愉快、成就學生未來。學校同時以優質英語及STEM教育，幫助學生獲取成功。



正向身心顯關愛

學校致力推行正向教育，以正向情緒、全程投入、正向人際關係、正向意義、成就感及身心健康等元素，為學生營造快樂的校園生活。學校亦非常重視學生的身心靈健康，透過教導學生靜觀，提升他們的專注力及學習動力，並讓他們學會感恩及活在當下。

此外，學校致力建構正向關愛的校園，讓學生備受關懷，及發揮互助互愛的精神。校方透過班級經營、小一「百日宴」、「陽光學長」計劃等，增強學生對學校的歸屬感，營造大家庭的感覺。學校每年均會安排學生到區內復康機構進行服務學習，於校內則擔當不同服務崗位，讓他們身體力行，實踐服務他人的精神。

英語及STEM創未來

在英語學習方面，學校致力為學生提供多元學習平台及體驗，以提升學生的閱讀、寫作、聆聽及口語能力，及提高他們學習英語的動力。學校安排一系列活動，包括英語日、節慶活動、戶外活動、早會、匯報及校內比賽，讓學生有更多機會以英語與同伴溝通。

另外，學校致力發展科學及科技教育，由STEM小組教師帶領、策劃、推展和優化STEM校本課程，於各科滲入STEM元素，並以綜合課形式發展及推動STEM跨科課程，更積極引入校外專業支援，期望透過應用跨學科知識與技能，提升學生的協作和解難等能力，並培養創新及探知精神。學校自 2017 年起，正式把「飛行研習課程」納入小四至小六校本跨學科 STEM元素綜合課課程，以「飛行」為主題，結合生活中的科學概念，以科學實驗、飛行策劃及模擬飛行駕駛，引發學生好奇心，培養學生探究及創意思維。

小學檔案

校長：鍾家明先生

校監：蔡加怡女士

學校地址：香港新界屯門安定邨第二校舍

學校聯絡方法：tskps@tungwah.org.hk / 24030311

學校網址：www.twghtskp.edu.hk

學校Facebook：facebook.com/twghtskp.edu.hk