聖誕禮物推介│OK便利店推出18款迪士尼及罐頭豬LuLu精品 可愛實用

走入夢幻國度，迎接趣緻萌QQ 聖誕節！OK便利店挑選18款迪士尼及罐頭豬LuLu系列精品，由毛茸茸可愛公仔、造型電子產品，到窩心家品，只需於OK齊齊印App智易買平台則可訂購，由即日起便可以於指定分店取貨，方便又快捷。



迪士尼及罐頭豬LuLu系列精品介紹由即日起至2023年1月4日，於銷售點OK StampIT App或Shop Easy智易買即可選購，OK齊齊印會員憑券更可享$20優惠，色彩繽紛又可愛的卡通角色齊齊於聖誕來襲，帶來愉悅且實用的開心佳節。提早訂購，集齊全套，粉絲們快快行動。

迪士尼可愛卡通大頭無線充電座

三眼仔、史迪仔、勞蘇、小熊維尼超4個可愛大頭卡通經典造型，最新升級快充10W，無線充電，手機隨放隨充超方便，有效降低充電孔損耗，支援Qi充電標準無線充電座 (不支援則需配搭無線充電接收貼片使用)，產品內含：充電板x1、說明書1、USB-Micro輸出線x1。售價:$198/件

迪士尼2合1隨身暖蛋+外置充電器

迪士尼授權的韓國品牌Disney x Royche 2合1暖蛋+移動電源，小巧便攜，一物兩用，除了可以用作暖手功能，還可以用作行動電源，幫手提電話充電，可愛卡通圖案有米奇、小熊維尼，體積輕巧，方便攜帶，3.7V 4300mAh，3檔溫度選擇，支援USB充電。購價:$299/件

迪士尼隨身暖蛋

可愛立體耳朵設計，設有Led燈顯示，表面溫度控制於55°C+/-10°C（溫度會有輕微變化取決於室溫），兩粒AA電池或USB行動電源啟動（包裝不含電池及行動電源），史迪仔尺寸約81×77.4×42mm，三眼仔約85×72.3x32mm，重量為42g。售價:$148/件。

迪士尼彩虹公仔系列

15吋米奇、米妮突破過去傳統配色，罕有的馬卡龍彩虹色，柔軟又靈活的身體，抱起來既舒服又療癒，售價:$199/件。

士多啤梨香味系列

15吋勞蘇 (配士多啤梨粒)，罕有的淺粉紅色，質感毛茸茸，加上巨型香味士多啤梨，大大隻好好攬。售價:$249/件

小小夢想家毛公仔系列

有18吋米奇、米妮款及唐老鴨，柔軟短毛，與你一起安睡給予舒適的陪伴，售價:$199/件。

罐頭豬LuLu系列

XPOWER HM2迷你USB加濕器納米噴霧，快速為環境加濕，連續噴霧及間斷噴霧模式，自動關機功能為4小時(連續噴霧)/ 8小時(間斷噴霧)，內置彩虹色漸變氣氛燈，售價$169/件。

XPOWER A2008迷你快速充電器最高20W高速輸出，Type-C(20W PD): 5V/3A; 9V/2.25A; 12V/1.5A，USB(18W QC 3.0): 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A,9-12V/1.5A，PD 9V~12V充電，可充iPhone14、Pro、Pro Max及大部份Android手機或最新Macbook、Macbook Pro、Switch，安全認證 CE FC RoHS CB BS1363 ETL，安全保護裝置：短路/過充/過熱/過流保護，尺寸: 48x70×40mm，售價:$188/件。

XPOWER MG4超迷你肌肉按摩槍，具4種按摩頭，適合不同部位使用，超迷你尺寸，手掌大小，6種強度調較，強達3200次/分鐘，使用時間長達4-12小時(視乎不同使用情況)，柔和模式，輕柔按摩不刺激，超靜音54dB，LED顯示屏，USB Type-C充電。售價:$498/件。

XPOWER Q1052迷你7000mAh外置充電器迷你輕巧，僅重144g，掌心大小，2 x 輸出: 2 x USB 5V/2.1A、2 x 輸入: Type-C & Micro USB 5V/2A、7,000mAh 鋰聚合物電池(Li-Polymer)、•安全認證：CE, FCC, ROHS、安全保護裝置: 短路/過充/過放/過熱/過流保護、尺寸: 101 x 68 x 15(mm) & 144g。售價:$198/件

以上貨品數量有限，售完即止。請向店舖查詢店舖地址、貨品及其他信息。