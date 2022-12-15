東華三院馮黃鳳亭中學 全人發展 擁抱未來

東華三院馮黃鳳亭中學秉持「有教無類、全人教育」的理念，為年青人提供優質教育，為香港社會培養人才。



中國傳統教育以德行為先，學校亦特別重視學生的品格，透過正規課程及課外活動，使學生養成正向價值觀。東華三院推行院本德育課程，從東華三院的慈善工作，引導學生認識教育局提倡的價值觀，包括責任感、承擔、誠信、守法及同理心等，使學生成為品格良好的公民。此外，學校透過組織學生參與義務工作，培養學生關心社群、扶弱濟世的精神。

香港回歸祖國已25年，與國家的關係密不可分。根據二十大會議報告、十四五規劃、大灣區規劃及一帶一路倡議等，香港融入國家發展大局，年青人充滿機遇，他們要是能多了解中國歷史，認識國家的發展情況，對將來的發展有莫大益處。學校在課程設置、課外活動及專題學習方面，特別重視國情教育的元素，例如制定行事曆，規劃全校國情教育工作，又舉辦國情暨中國文化周，讓學生體驗中國文化。學校亦成立升旗隊及基本法大使，負責向全校學生推廣基本法及國情教育資訊。學校同時定期舉辦姊妹學校交流活動及國內考察學習團，讓學生有機會親身到內地了解國家發展現況，印證所學。

學校近年進行課程改革，加強學生在STEAM的學習。初中設有Maker課程，以分組專題研習模式，引導學生將各科所學的知識融會貫通，運用共通能力，完成創科習作。校方鼓勵學生參與學界比賽，透過實戰提升創科技能，他們在無人機操控/編程、航天科技、模擬飛行及網絡安全創新設計等比賽均有優異表現。學校亦會推薦學生參與各所大學的資優課程，例如香港中文大學資優學院和香港城市大學「老虎班」體驗日等，為他們將來升讀大學創科課程作好準備。而學校各科以「設計思維」(Design Thinking)理念設計課程及教學活動，培養學生的同理心和共通能力，使他們能夠立足未來。

學校致力提升學生的英語能力，初中各級各有兩班以英語教授數學科、科學科和地理科，並配合其他科目加強英語元素和英語延展活動，全方位加強學生的英語能力。在課外活動方面，學校設有初中英語文藝班(Language Art)、英語音樂劇(Musical)、英語辯論及演說班(Debate and Public Speaking Team)及英語大使(English Ambassadors)等。學生亦可按照個人興趣，在高中學習第三語言，例如日語、法語、德語或韓語等。

因應香港即將來發展成中外文化藝術交流中心，學校致力培養學生的文化覺察能力，透過閱讀、音樂、舞蹈、話劇和視覺藝術課程和活動，擴闊學生的視野，培養他們的審美觀和鑑賞力。學生在音樂、舞蹈及視藝創作方面都有傑出表現，屢次在大型比賽中奪獎。

廿一世紀是變幻不定、充滿未知的時代，年青人面對很多挑戰。有見及此，學校為學生設置全人教育的平台，使他們成為品學俱佳、善於溝通及敢於創新的年青人。學生若能裝備好自己，配合國家蓬勃發展的大好形勢，乘著香港融入國家發展大局的機遇，定必能擁抱美好的未來。

學校資料

地址：新界沙田瀝源邨瀝源街3-5號

電話：26913738

傳真：26026734

網址：www.twghfwfts.edu.hk

電郵：info@mail.twghfwfts.edu.hk