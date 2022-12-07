【新冠未平，流感季節又到，有咩要注意？】

講起疫苗，大家最近可能都剩係諗起新冠疫苗，但係除咗新冠疫情需要關注，之後迎接嘅冬季流感高峰期亦一樣要提防！因為一般流感患者除咗會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等病徵之外，仲有機會出現併發症，包括肺炎、心肌炎、腦炎，甚至死亡，而為咗減低感染季節性流感而出現嚴重併發症同需要入院嘅風險，政府亦建議接種季節性流感疫苗。



兒童可用既流感疫苗分別有針劑同噴鼻式兩大類，針劑係傳統疫苗接種方式,相信大家對打針都唔會陌生, 但大家對噴鼻式流感疫苗既認知就可能較少。其實噴鼻式疫苗其實一早就喺歐美流行，由2至49歲都可以接種，今次就搵到林嘉儀醫生同大家講解兩種疫苗既原理及好處！立即Click入內文，了解更多！



兒科專科醫生林嘉儀指噴鼻式流感疫苗與針劑流感疫苗成效相若，大眾可放心使用。

噴鼻式流感疫苗與針劑流感疫苗的原理有何分別？

林醫生：噴鼻式疫苗是減活疫苗，即是含有已弱化的病毒；而針劑疫苗則是滅活疫苗，是使用已死亡的病毒製成，兩者同樣是四價流感疫苗，可預防4種不同的流感病毒。而噴鼻式疫苗就經由鼻黏膜吸收，針劑流感疫苗則於肌肉吸收。

噴鼻式流感疫苗與針劑流感疫苗的成效一樣嗎？

林醫生：噴鼻式流感疫苗與針劑流感疫苗，兩者目的都是剌激身體製造抗體，從而產生免疫力。過往都已經有不同的研究對比兩款疫苗，而近年的研究大數據就指出兩者的成效相若，大眾可放心使用。

流感疫苗有何效能？

林醫生：流感疫苗並不是100%阻止到感染流感，但主要可以減低流感併發重症、入住深切治療部以及死亡率機會。

噴鼻式流感疫苗與針劑流感疫苗分別有何好處？

林醫生：噴鼻式流感疫苗只需將疫苗噴於鼻腔內即可，毋須注射的噴鼻式流感疫苗，接種過程快速又無痛，可以避免小朋友哭鬧，相信對於怕打針的成人及小朋友係唔錯既選擇。然而噴鼻式流感疫苗只適用於2至49歲人士，某些人士如2至4歲患有哮喘的兒童,正服用亞士匹靈的兒童、孕婦、免疫力減弱的人士都不宜接種。而針劑流感疫苗適用於６個月以上歲數人士，禁忌症較少。

在接種前，大家都應先問醫生意見。如果大家已接種過針劑流感疫苗，之後亦可選擇接種噴鼻式流感疫苗，反之亦是，兩者沒有衝突。

噴鼻式流感疫苗與針劑流感疫苗分別有何副作用？

林醫生：兩款疫苗都有機會令接種者有發燒及頭痛的徵狀，噴鼻式流感疫苗較高機會出現流鼻水及鼻塞的情況，而針劑流感疫苗則有機會出現針口紅腫及疼痛。

如果想知道更多流感疫苗的資訊，請向您的家庭醫生查詢。

（此文章由阿斯利康贊助）

HK-8111 25/11/2022