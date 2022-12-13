育兒｜女兒海外留學 媽媽胡思亂想「我做錯野所以唔理我？」

很多人說媽媽應該學習放手，話雖如此，但實際操作起來，卻是另外一回事！

編按：本文作者為阮慧敏



林太原本是一位專業人士，工作繁重，但眼見女兒日漸長大，媽媽希望多花時間在女兒的成長路上，和丈夫多次商量後，決定辭去工作，成為一位全職家庭主婦。媽媽對自己說：「我要成為一個稱職的媽媽，既然遲掉工作，那就必定要多花時間培養女兒，令她成為一位優秀的女兒。」女兒好勝心強，對自己的要求亦相當高，在課外活動的表現出眾，屢次在校際比賽中獲得殊榮。

步入青春期後，女兒為著適應升中的生活而煩惱，在平衡課外活動及學科上的要求感到乏力。她花上不少時間投入各樣校際比賽，希望獲得佳績，但升中後學科的壓力令女兒透不過氣。可是女兒不善於表達自己的情感，把鬱結隱藏在內心深處，終日愁眉深鎖，對媽媽呼呼喝喝，令媽媽很難受。

當女兒結束中二的年終考試後，她知道自己的成績未如理想，中三不能繼續升讀精英班，決定逃離香港到英國留學。媽媽一時未能消化女兒這麼早便離開自己，多次勸告女兒延遲留學的決定。但女兒堅決要離開香港，媽媽只能無奈地接受。雖然媽媽主動和女兒約好特定時間通電，以了解女兒在英國的情況，但女兒以諸多理由推搪，令媽媽苦惱不已，心想：「究竟自己做錯了什麼？為什麼女兒要這麼輕待媽媽？難道女兒不再需要我？」

在丈夫的鼓勵下，林太約見心理治療師，希望學習如何放手，令自己和女兒都可以成功過渡青春期的轉變。心理治療師細心聆聽林太的困擾，幫助她了解女兒在成長的路上經歷的挑戰，循循善誘地引導林太如何以同理心陪伴女兒成長，亦學習照顧自己的情緒反應放鬆自己。

一次女兒從英國放暑假返港，媽媽和女兒到游泳池游泳，泳術一向出眾的女兒使勁地游向在池邊休息的媽媽。當她游到媽媽面前的時候，她在水中熊抱媽媽，雙腳緊扣着媽媽的腰，雙手緊緊地放在媽媽的頸項，和媽媽四目相投，同時媽媽也感受到女兒身體在顫抖，之後女兒把頭擱在媽媽的肩膊上，默不作聲。媽媽用雙手緊抱着女兒，在她的耳邊說：「女......媽媽在，我們會好的！」彼此的身體在水中緊靠，心靈無比親近。

正當媽媽想繼續抱緊女兒入懷的時候，女兒突然鬆開手腳，一轉身又火速地離開媽媽，游到游泳池的另一邊。媽媽看着女兒的身影離開自己越來越遠，眼淚不期然徐徐落下。媽媽終於明白女兒有自己成長的路，過程好不容易，但當她有需要的時候，她會自然地回到媽媽的身旁，靜靜地吸收媽媽獨有的溫暖及力量，之後她亦會離開媽媽繼續發展自己。

原來，放手就是這樣一回事！



作者簡介：

阮慧敏

家庭動力心理治療師

亞洲家庭治療學院會員

香港專業輔導協會認證輔導師