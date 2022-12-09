家長必睇！精彩重溫《升學教學》天才教室創始人分享天才培養之道

國際已有不少研究指出只要用對的方法培養，每一個小朋友都可以擁有「天才」般的表現，但家長又要怎樣做才能把孩子培育成天才？今集《升學教學》就以「人人天才 智取未來」為主題，邀請以培育未來創造者和科學家為使命的天才教室創始人馬驫先生跟大家分享其教育團隊經過多年的理論研究和實踐，鑽研出的一套培訓課程，如何令學生們在科學、電腦及藝術等各方面都可以有出色的表現。經天才教室培育的小朋友於國際試有不俗的成績，節目中馬驫先生會為有意移民或讓子女海外升學的家長作出建議。



主題：「人人天才 智取未來」

天才教室創始人馬驫先生一直以「天才絕非天生，而靠後天培養。」為他的教育理念，於今集以「人人天才 智取未來」為主題的《升學教學》中，他會跟大家分享天才教室，如何以一套富樂趣、啟發性及系統性的培訓課程，令學生們可以一邊享受學習知識，一邊發展潛能。另外，對於近年成為全球教育焦點的STEM教育，他亦會講解天才教室如何為兒童及青少年建構一個全面的STEM學習體系，開發及培養學童對學習的興趣和潛能。

天才教室的學生於國際升學試擁有相當不錯的成績，因應近年香港家庭移民及父母安排子女到海外升學人數上升，馬驫先生亦會分享家長需要準備或注意的地方。有興趣的家長，現在可以立即重溫節目精彩內容！

若對升學及進修有更多疑問，請密切留意《升學教學》！

（資料由嘉賓提供）