蛀牙｜因疫情未有處理蛀牙 5歲女童因嚴重蛀牙造成門牙神經病變

因應新冠肺炎疫情影響，不少人較少到牙醫檢查牙齒。近日，台灣新冠肺炎疫情影響分享兒童嚴重牙齒個案，有5歲女童因蛀牙問題並未覆診，蛀牙問題演變成蜂窩性組織炎，最後需全身麻醉剝9隻爛牙；另外一宗5歲女童個案，嚴重蛀牙引致門牙神經病變，恆門齒出生路徑180度大旋轉「倒著生」，必須做手術治療。



綜合台灣傳媒報道，台灣兒童牙科醫學會就對台灣兒童/青少年口腔健康作分享，當中一位幼童案例更非常嚴重，望家長能有所關注護齒情況並與幼兒從小建立護齒習慣。

嚴重蛀牙引發門牙神經病變「牙齒倒著長」

有5歲女童早已在疫情前門牙恆齒出現蛀牙，但因疫情影響兩年並未覆診，回診已發現蛀牙更加嚴重，影響恆門齒生長路徑「牙齒倒著長」，必須做手術治療。

嚴重蛀牙需全身麻醉剝掉9隻爛牙

再有名5歲女童因友疫情問題未有覆診，蛀牙問題演變成蜂窩性組織炎，最後需要全身麻醉剝掉9隻爛牙。

牙醫建議需定期檢查牙齒及培養正確護齒習慣

高雄長庚牙科部副部主任蔡佳玲警告，據過去研究數據，只要超過24個月的就診間距，兒童蛀牙風險便會大幅增加。家長應定期帶小朋友檢查牙齒，能夠提早預防性口腔問題，減少治療痛苦同時降低家庭支出和時間成本。

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小朋友使用兒童牙刷的必要性 刷牙至少2分鐘

每天我們都會用到牙刷刷牙，但牙刷的大小都要視乎年齡有不同。香港大學牙醫學院牙科公共衞生講座教授盧展民指出，小朋友乳齒比較小，牙齒也沒有成人牙齒琺瑯質那麼厚，建議小朋友刷牙時使用兒童牙刷，牙刷刷毛較軟可以避免小朋友刷傷牙肉。

他補充兒童牙刷產品會列明不同年齡適用哪款。兩歲和四歲的口腔大小都不相同，家長可根據小朋友情況選擇適合的牙刷。如果小朋友使用成人牙刷或使用的牙刷刷頭過大，都有機會導致小朋友難將牙刷放進口，並且難以刷到口腔彎位，不能徹底清潔每個牙齒面，這些都需要留意小心。



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13款兒童牙膏測試 5款牙膏獲5星推介

消委會測試報告顯示13款兒童牙膏中，有3款其酸鹼值未能符合內地標準要求。刷牙時過酸的牙膏加上牙刷的摩擦或會弱化牙齒表面，可導致磨損，故建議消費者應避免選用酸性牙膏。兒童牙膏可分為含氟及不含氟，以下整合2款總評分達4.5至5分的含氟牙膏，以及4款5分的不含氟牙膏，家長選購時不妨參考。

是次測試共有6款含氟及不含氟兒童牙膏的總評分達4.5分或以上，當中2款含氟兒童牙膏價錢分別為$19及$27；另外4款不含氟兒童牙膏價錢較貴，介乎$49至$84。



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兒童應否使用含氟的牙膏？

香港牙醫學會代表陳慧玲醫生表示，根據最新國際指南，建議兒童在長出第一顆牙齒後開始刷牙，家長可每天在兒童早上起床及晚上睡前替他們刷牙。兒童可以使用普通含氟的成人牙膏（一般含1350至1500ppm的氟化物），但用量需要作出調整，一般情況下，3歲以下兒童家長可以輕輕在其牙刷上塗抹少量牙膏；3至6歲兒童：應使用豌豆大小般的牙膏。

此外，幼兒刷牙應由成人監督，以減低把牙膏吞服的機會，也可使用氟化物濃度較低的牙膏，但有可能降低預防蛀牙的功效。