親子好去處｜齊玩足球同樂日切磋球技 丁子朗郭柏妍撐不賭真樂趣

世界盃賽事進入白熱化階段，全港大人小朋友都感受著一股足球熱潮！平和基金及民政及青年事務局合辦的「不賭波 做個醒目真球迷」全港抗賭波推廣及公眾教育計劃，並於12月17日與車路士足球學校(香港)舉行重點活動 「足球同樂日」，香港花式足球錦標賽冠軍馬偉澄更會於現場表演，並邀請多位重量級嘉賓到場！



平和基金及民政及青年事務局在世界盃舉行期間，一直密鑼緊鼓向市民大眾宣傳抗賭訊息，在全港不同商場舉辦「不賭波做個醒目真球迷」專題展覽，並且啟動「抗賭平和號」遊走全港中小學校及港九新界，與學生及市民一齊大玩遊戲，宣揚健康無賭訊息。於12月初亦舉辦了「無人機足球 ·不賭世界盃嘉年華」，讓市民以不一樣方式踢波。平和基金更舉行世盃不賭吉祥物設計比賽，讓小朋友發揮創意。是次重點活動則由平和基金與車路士足球學校(香港)合辦，12月17日於藍田車路士足球場舉行 「足球同樂日」！

「足球同樂日」邀請到香港車路士足校學校技術總監、有香港足球先生之稱的山度士教練，以小組形式即場教授參加者簡單又實用的足球技術外，亦邀請到香港花式足球錦標賽冠軍馬偉澄即場表演花式足球。藝人丁子朗及郭柏妍將親身落場與參加者切磋，展示他們的攻防技巧。席間丁子朗將分享他身邊朋友沉迷賭博的經歷，以反面教材向大家說明賭博的禍害。而郭柏妍亦會建議抗賭方法。

「足球同樂日」除了有精彩表演，現場還設有6個小遊戲供參加者大現身手，不但考驗大家對世界盃的認識，各參加者更要發揮射門、盤球、傳球及防守等技術。活動以輕鬆的方法，讓參加者在過程中感受球賽真樂趣在於競賽本身，而且足球是一項非常有趣的群體運動，沉迷賭博會導致與朋友日漸疏離，不應讓賭博令此運動失去真正的意義。

遊戲一：世界盃100問

每位球員需分析教練有關世界盃的問題，在球場中帶波，並選擇正確答案傳球。

遊戲二：射跌世界盃

把球員分成2-3組 ,共有6組, 每組以足球作簡單運球向前, 射跌自己龍門的雪榚筒後放在別組的龍門！

遊戲三：傳進世界盃

球場劃分成四個區域, 透過傳球鬥快來回取分!

遊戲四：挑戰金手套

把球員分成2-3組, 每組以足球作簡單運球向前, 並於假人前用假動作避開並射中龍門 !

遊戲五：大富翁&破壞王

球場劃分成四個區域(每個區域為一個國家), 大富翁要由一個國家出發通往另一個國家才有分; 而場中的破壞王則會阻止大富翁通過並防守!

遊戲六：小型世界盃

分開兩大隊競逐世界盃冠軍! 🏆

平和基金「足球同樂日」活動

日期：2022年12月17日（星期六）

時間：09:00 - 19:00

地點：車路士藍田足球場

主辦：平和基金、民政及青年事務局、車路士足球學校（香港）

對象：兒童、青少年、家長

報名詳情：按此立即免費登記

前往場地交通安排

港鐵 藍田站Ｄ１出口

專線小巴

23C匯景花園-油塘站(循環線)

23M觀塘同仁街-匯景花園

23B觀塘同仁街-茶果巔

23S麗港城-匯景花園

備注:由於球場內及周邊位置沒有泊車位，請盡量使用公共交通工具前往。如有需要泊車，請使用附近商場停車場。