世界盃2022｜克羅地亞奪世界盃季軍 莫迪歷場下舉動展現濃厚親情

2022卡達世界盃足球賽正式落幕，克羅地亞 2 : 1 挫摩洛哥，順利奪得季軍。而阿根廷在決賽以互射12碼擊敗法國，史上第3次贏得世界盃冠軍。 盛事背後，大家著眼點都放在球場上的傳奇人物身上，每位球員都背負著動人及勵志故事，這次與大家了解克羅地亞隊長莫迪歷背後的故事。



莫迪歷以37歲之齡繼續為國家而戰，來屆再參加世界盃機會甚微，這次能夠獲得季軍，很多球迷也感到很安慰和替他高興。

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克羅地亞球員邀家人到球場 共享獲獎喜悅

當克羅地亞獲得季軍時，一眾球員更邀請家人到球場共享獲獎喜悅，球場頓時變成兒童樂園，場面溫馨。

而莫迪歷隨即變身成慈父，更攜同3名子女時在球場上玩耍，相信子女們也替爸爸感到高興！其後，可以看到莫迪歷跑到父親面前並獻上擁抱，令人不禁起他與爺爺、父親的故事，這擁抱背後盛載著多少辛酸和悲痛回憶。

克羅地亞眾將帶同各自的子女，頒獎台猶如變成兒童樂園。（Getty Images）

看見女兒的笑顏，莫迪歷的真情流露盡寫在臉上。（Getty Images）

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莫迪歷：每次贏波也想起他「我相信他一直在天堂看着我，為我高興、自豪」

生於1985年的莫迪歷，幼兒時期並未有上學，平日就在家中與爺爺生活。莫迪歷形容獲得爺爺悉心的照顧，而他更像守護者一樣，每當他頑皮的時候，總會站出來保護他。而爺爺更會耐心地教他不同知識，更會帶他到山上放羊及狩獵。

回顧與爺爺的生活，莫迪歷更感到溫暖：「我對他惡作劇，他的反應總讓我感受到他的仁慈和愛。他會待我睡着才離開，很溫暖，也有耐性地教我不同知識，所以我永遠都期待去他家的日子」、「印象中由學會走路後，爺爺無論到哪都會帶上我，剷雪、放牧、修理家具或是做家事，我一直都是他最好的幫手」。

小時候的莫迪歷跟爺爺生活，對方會教他打獵。（網上圖片）

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爺爺遭遇不幸 莫迪歷痛失爺爺並立志為夢想奮鬥

1990年代南斯拉夫爆發內戰，克羅地亞宣布獨立，塞爾維亞軍隊開始控制爺爺家附近的一帶。當別人都逃難，爺爺卻留下來，有一日他如常到牧場放羊，卻被塞爾維亞軍隊發現，對方即衝上前大聲質問：「你是誰？你在做什麼，這是塞爾維亞的地方！」還未待爺爺回答，子彈已射進他腦中。那天是1991年12月18日，莫迪歷只得6歲。

莫迪歷至今仍記得這一幕：「我當時還不知道發生什麼事，只是很悲傷。爸爸拖着我手帶我到棺材前，叫我向爺爺道別，我沒想過這是我最後一次見他了。每次我想起他死了的樣子，都會感到心碎。」

談到最痛的往事，莫迪歷仍如場上一樣瀟灑。（Getty Images）

「相信他一直在天上看我」

「我每次贏波都會想起他。我很想他在我身邊，但我相信他一直在天堂看着我，他會為我而高興、自豪，我希望他能看見我的成就。」對阿根廷的準決賽，莫迪歷不只為國，也是為爺爺而戰。

莫迪歷為爺爺而戰。（Getty Images）

莫迪歷與爸爸在戰亂中成為難民 爸爸邊辛勤地工作邊照顧莫迪歷

因為戰爭故源，莫迪歷與家人淪為難民生涯。他童年就住在廉價酒店，踢球更要避開致命的地雷。而他的父親更需要長時間工作以維持生計，邊工作邊照顧莫迪歷。他更提到這些回憶都是非常深刻，不過種種事情也令他內心強大起來，面對一切。

克羅地亞於世界盃奪得季軍，球場上看到他攬緊爸爸，一切盡在不言中。