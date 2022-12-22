天主教慈幼會伍少梅中學50周年校慶 蔡若蓮出席見證「希耆」開幕

天主教慈幼會伍少梅中學獲優質教育基金撥款158萬港元，興建「希耆」樂齡科技應用學習中心，鼓勵學生了解及關心長者需要，並透過STEAM知識和技能，改善長者生活質素，為他們解決日常生活問題。

除教育局局長蔡若蓮任主禮嘉賓外，一眾教育界名人親臨支持，香港資優教育學苑院長黃金耀博士、社聯社會企業商務中心首席顧問及香港浸會大學實務教授凌浩雲先生、家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生、多位中小學校長，「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒校長、北河同行創辦人「深水埗明哥」陳灼明先生及盛記麵家B哥張文強先生等，一同見證天主教慈幼會伍少梅中學進一步實踐「未來校園」、「社區校園」及「幸福校園」的目標。



適逢天主教慈幼會伍少梅中學50周年校慶的重要時刻，校方於今日(22日)為「希耆」樂齡科技應用學習中心舉行開幕典禮，邀請香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士擔任主禮嘉賓。

開幕典禮取址新建成的「希耆」樂齡科技應用學習中心舉行，大會首先進行隆重的升旗儀式，再由校牧陸順賢神父領禱及主持祝聖禮，象徵「希耆」樂齡科技應用學習中心正式投入服務。其後，李建文校長向嘉賓致歡迎辭，並邀請主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮博士到台上致辭。

在贊助「IoT」智能家居裝置的萬眾智能生活有限公司主席梁啟雄先生分享過各項先進設備如何協助長者改善日常生活後，蔡若蓮博士應邀與學生代表及兩位長者進行對話，各人分別從政府、年青人及長者的角度就樂齡科技教育表達看法與願景。最後，開幕典禮以合唱悠揚的校歌作結，校長邀請嘉賓們到「長者生活模擬體驗區」參觀各項先進設備，並到訪校內各處參觀「未來校園」的特色設施。

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香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士表示：「面對廿一世紀科技高速發展，年青一代必須好好裝備自己，迎接創科發展帶來的機遇和挑戰。很高興見到伍少梅中學在推動STEAM教育不遺餘力。學校建立科技應用中心、生態實驗室等，利用人工智能科技，提升學校科技及環境教育的教學效能。今天開幕的『希耆』樂齡科技應用中心便是其中一項展示的成果。學校創設長者生活模擬體驗區讓同學與長者一起親身設計產品，並應用STEAM相關的知識和技能，改善長者的生活質素。學校將照顧長者需要這份心意，配合匠心獨到的意念，引入學校硬件建設以至學生的價值教育當中，推己及人的愛心，令人感動。」

教育局局長蔡若蓮(圖片由學校提供)

李建文校長表示：「隨着香港老年人口增長，改善長者的生活質素成為社會上一個重要議題，天主教慈幼會伍少梅中學位處的葵青區亦有很多基層長者居住，我們一直把服務長者納入為學生學習的重要元素，不論在課業、活動及義工服務各層面，皆以關心長者需要及改善長者生活為目標。成立『希耆』樂齡科技應用學習中心，除了鞏固本校的STEAM發展藍圖之外，更提供了一個友善舒適的學習空間，讓學生與長者進行深入交流，在實境學習場景中汲取樂齡科技知識，鼓勵他們善用STEAM相關知識和技能，設計出提升長者生活質素的方案，學以致用，並培養關懷社區的熱心。」