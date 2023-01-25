東華三院羅裕積小學 激發學習熱忱 強化思維素養 擁抱未來挑戰

東華三院羅裕積小學的辦學宗旨，是為兒童提供一個「全人教育」的優良學習環境，讓他們充分發展潛能。東華三院羅裕積小學縮寫「LYC」呼應「Love You,Care You」，「多讚賞、多鼓勵、多包容、少責備」是學校的教育理念，校方深信「一分讚賞、萬分動力」，師生應在有愛的校園環境中享受愉快的教與學，共同確立正確的價值觀和積極的人生觀，擁抱未來挑戰。

多元智能活動多 學習全面樂趣多

學校以全方位及多元智能發展為理念，啟發學生發展潛能，鼓勵學生參與多元化的課外活動。學校積極創新地為學生提供多元化的學習及活動，除了力求啟發學生學習，還希望豐富學生的學習經歷，創設機會讓學生展現才能，建立學生的自信心、成就感和正向思維。

學校於星期五課時內開設多采多姿的興趣小組活動。興趣小組涵蓋多元智能，當中包括創意寫作、WeDo 2.0 機械人、考古初探、小小魔術師、3D 打印筆、歐普藝術等。興趣小組內容全由學校老師設計，學生可根據自己的興趣報名參加心儀活動。我們相信讓學生自主選擇興趣小組，不但能豐富學生的學習經歷，亦能讓學生更投入學習活動，度過一個富趣味而充實的學習時光。

學校積極推動學生參與英文戲劇活動，由英文老師負責帶領學生創作及演出，增加學生學習英文的興趣，並且發揮團隊協作精神。多年來，英文戲劇組在香港學校戲劇節比賽中屢獲佳績。今年，英語戲劇組透過網上遙距平台形式參加香港學校戲劇節比賽，在疫情下他們克服難關，表現出色，共有兩名學生榮獲「傑出演員獎」，更令人鼓舞的是——英語戲劇組獲得「傑出劇本奬」、「傑出影音效果獎」、「傑出合作獎」等獎項。

近年，學校積極推廣武術運動，目的是希望透過專業的武術訓練，培養學生學習持之以恆的良好品德和堅毅不屈的精神。武術隊訓練內容豐富，包括拳術、太極、劍術、詠春等，讓學生能更瞭解中華武術，弘揚武術文化。武術隊從不間斷進行訓練，並積極參加比賽及表演。本年度，東華三院首辦「東華三院小學聯校武術比賽」，學校武術隊同學於團體項目中勇奪冠軍，他們自信的表現令人留下深刻印象。

掌握思維策略 強化學習能力

學校課程因應社會環境的轉變加入適切的學習元素，例如電子學習、自主學習、從閱讀中學習以及STEM 教育等，務求確保學生的學習能夠與時並進。近年來，學校在課堂中著重訓練學生的好奇心、探究力及創造力，本學年更以多角度思考為主幹，繼續激發學生的學習熱忱，訓練學生的思維能力，讓學生裝備好自己，以面對 21 世紀的挑戰。

教師除持續關注學生的電子學習、自主學習能力外，更在課堂學習活動中強化思維素養的培養，着重引導學生進行多角度思維。語文科教授不同的閱讀及寫作策略，以啟發學生的語文理解及創作思維；數學科著重訓練學生的「解題四步曲」及多樣的解難策略，以提升學生的數理邏輯思維；常識科運用 POE 探究式學習，以有趣的實驗發展學生的探究力。

學校參加了「賽馬會運算思維教育計劃」及「小小科藝創建師計劃」，透過編程課程及開展 STEM 元素的跨課程專題，強化學生的思維素養。學校更於去年奪得「小小科藝創建師發明品比賽」的「科藝素養金獎」及攤位遊戲設計比賽的「最富娛樂獎」。透過課程內外不同的學習活動，學生得以運用各種思維策略，深入探究，發揮潛能，創造佳績。

齊來靜觀修習 培養正向思維

學校一向致力培育學生全人發展，重視學生身心靈健康成長。為提升學生、教師、家長的精神健康，從 2019-2020 學年開始參與賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動，成為協同學校。學生在學生培育課開始學習由英國的學校靜觀計劃(MiSP)為小學生設計的 Paws b 靜觀課程。透過靜觀修習，學生學會了如何「靜」心「觀」察生活的每一刻，從而提升覺察力、專注力及身心靈健康。

本年度，學校亦參與了「賽馬會校園靜觀計劃」。在計劃活動中，小三、小四及小六學生製作了自己的「心靈樽」，學習了如何透過呼吸練習專注當下及回應情緒，增加了練習靜觀的興趣。學校鼓勵學生、教師、家長建立天天靜觀的習慣，提升身心健康，以推廣正向思維，應對生活上的種種挑戰。

小學檔案

校長：王潔明女士

校監：何猷啟先生

學校地址：九龍油麻地碧街 51 號

學校聯絡方法

電話: 27800039

電郵: lycps@tungwah.org.hk