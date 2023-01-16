東華三院何藍瓊纓幼稚園 提供多元教育 打造國際學校氛圍

幼稚園按兒童的發展需要制訂課程目標，涵蓋體能、認知和語言、情意及群性和美感4大領域，並透過不同的學習體驗，提供多元教育，培養幼兒掌握獨立及終身學習所須具備的9大共通能力，貫徹「全人發展」的教育目標。



多元教育助學生「全人發展」

幼稚園設有半日制及全日制英粵雙語班，提供每天1小時全英語及2小時廣東話學習。課堂由外籍英語老師教授英文、數學、體育等，讓幼兒有更多機會在日常生活運用英語，使他們的英語能力能應付本地及海外小學課程。此外，學校採用「繪本綜合教學」方法，以繪本為基礎，設計符合幼兒生活經驗及能力的活動，讓幼兒在富有啟發的環境中學習，提升溝通技巧、語言能力、文學素養、數理能力、藝術表現、體能發展和認知發展，主動和愉快地學習，並善用資訊與科技輔助工具，提升學習效能。在創意思維方面，幼稚園引入韓國數學邏輯課程及日本奇趣積木課程，讓幼兒透過操作遊戲教具，學習複雜的數學邏輯概念，提升創意思維、策略性思考及解難能力。幼稚園更提供氣質教育課程，透過不同主題，例如在交通主題講解乘車禮儀，並在課堂上教授社交技巧及中式、西式、日式、韓式等餐桌禮儀，讓注重禮儀成為幼兒的日常習慣，長大後成為一位有修養的人。

校園設備完善 家校緊密合作

幼稚園校舍寬敞，設備完善，設有 6 間多用途課室，每間課室均備有獨立電腦，另設有多間特別室如邏輯建構室、多功能活動室、演奏廳、小小藝術館、賞閱區、攀石牆等，為幼兒提供一個愉快學習的環境。此外，學校成立家長義工小組，鼓勵家長與學校保持緊密溝通，在每學期舉辦多場家長專題講座、家長小組、親子旅行、家長觀課、親子圖書閱讀計劃、校園開放日、嘉年華會，以及定期出版校訊、家長問卷調查等，提供不同方式，讓家長了解學校及參與親子活動。另外，學校會為學生安排新生適應期、小一模擬上課、幼小銜接課程、學生個別輔導、與社區機構合作，及到校職業治療師訓練等，而東華三院每年均撥款資助幼兒興趣班、亦設傑出學生獎學金及藝術獎學金，鼓勵學生在不同範疇的表現。學校透過家校互相合作，致力支援學生的學習，以及推動親職教育工作。

幼稚園檔案

校長：周思華女士

校監：馬清揚先生

學校地址：九龍觀塘安達邨安達商場高層地下

班級編制：英粵幼兒班、英粵低班、英粵高班均設上午班、下午班及全日班

學費(全年)：上午班及下午班學費全免、全日班學費全年$9,980

兌現學劵資格：持有效幼稚園註冊證

師生比例： 1:8

學校聯絡方法 電話：2976 9935

入學資格

收生年齡：2017年1月1日至2020年12月31日

報名日期：2022年6月25開始

報名方法：親臨本校索取報名表、學校網頁下載報名表或於網頁連結在網上報名

面試方式：家長與幼兒一起面見老師，並進行不同活動