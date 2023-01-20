銀鑛灣渡假酒店節日食住玩之選　上山下海玩盡梅窩

來到 2023 年，有想過怎樣慶祝新一年的到來嗎？位於梅窩的銀鑛灣渡假酒店適合一家大小慶祝節日渡假，酒店內設施齊全，有健身室、娛樂室，還具備桑拿、蒸汽浴室，舒緩疲勞。銀鑛灣渡假酒店坐落銀礦灣泳灘附近，可以享受陽光與海灘。趁著假日，到酒店來個 3 日 2 夜的節日食住玩之旅，玩盡酒店設施及梅窩各地！



銀鑛灣渡假酒店設施一應俱全 Staycation 放鬆遊玩首選

銀鑛灣渡假酒店客房有多種選擇，包括雙人標準客房、雙人園景客房、雙人海景客房、雙人寵物客房、家庭客房、寵物室，當中家庭客房是新裝修，比其他房間大，特設可愛傢俬，最適合一家大小來個親子樂，共享天倫！

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酒店內設施豐富，適合男女老幼、一家大小入住，滿足不同的需求。銀鑛灣渡假酒店除了有基本的花園、健身室、戶外游泳池外，還有專為兒童而設的兒童車、陀螺椅、兒童遊戲室、兒童嬉水池，小朋友可以盡情遊玩。此外，酒店設有康樂室、電玩地帶、桌上遊戲等，非常適合家庭來個 Staycation，一同遊玩！想遠離繁囂都市，盡情放鬆，酒店內備有桑拿室、銀鑛灣水療幫你消除疲勞，放鬆身心。

酒店裡提供各式各樣的户內户外活動，顧客可租借單人或雙人單車、立划板、獨木舟、氣墊球、康樂棋、各種球類設施，體驗一下射箭，酒店內有專人提供基本操作及安全指引，顧客可以玩得放心，盡情玩餐飽！

除了各項精彩活動，必不可少的是來頓豐盛的大餐！銀鑛灣渡假酒店準備了中式及西式早餐， 平日設午市快餐、精選午餐、中式及西式晚餐及自助燒烤樂園，酒店餐廳有室內灣畔軒及露天餐廳，同時設有寵物區。顧客享用三餐之餘，也可以來個下午茶。

背山又面海 結伴行山、暢泳好去處

由於酒店設有行李寄存服務，故顧客可於任何時間到達，盡情遊玩梅窩！銀鑛灣渡假酒店在離島大嶼山(梅窩)，酒店位於銀礦灣泳灘旁，由於風景怡人，故吸引不少顧客到來欣賞一番。在享用酒店精彩設施之餘，亦可以到附近銀礦灣泳灘暢泳、觀賞海景。近年梅窩積極發展及美化項目，銀礦灣泳灘經過全面翻新後，更衣室及洗手間都是重新建造，無論外觀或設施都比之前完善不少，設施齊全、風景優美的銀礦灣泳灘絕對值得一去。

銀礦灣泳灘風景怡人。（圖片：銀鑛灣渡假酒店）

酒店坐落於梅窩，梅窩是個充滿歷史文化的地方，在不同行山路徑可以看到不同年代的歷史痕跡或建築，沿著梅窩步行，可以發現許多迷人的歷史地標如文武廟，北帝廟，銀礦瀑布和橫塘河等，體驗自然美景。

期間限定節日特色活動玩不完！

不同節日有不同特色活動，讓顧客感受節日氣氛。（圖片：銀鑛灣渡假酒店）

以上是酒店附近的好去處及平日所提供的室內室外活動，撞正不同的節日，酒店更會安排不同特色活動，比如說在聖誕、新年、中秋、元宵節的節日期間，會設置一個許願區供客人許願，感受到節日氣氛。另外，特色活動包括有小小工作坊、烘焙班、尋寶有獎遊戲、開心扭蛋、賀年舞獅、季節限定飄雪樂園、活力碰碰球等等不能盡錄，家長更可以帶小朋友參加小小農夫，親親大自然。除了已安排的特別活動外，酒店亦可以為顧客度身訂造住宿計劃，無論係日租或長期住宿都有，保證有個最為適合的完美假期！

銀鑛灣渡假酒店設備多多，健身室、桑拿室、水療、兒童遊戲室、康樂室一應俱全。（圖片：銀鑛灣渡假酒店）

銀鑛灣渡假酒店

入住時間：下午3時後

退房時間：上午11時正

(酒店設有行李寄存服務, 客人可於入住前或退房後使用)

地址：香港大嶼山梅窩銀礦灣 D.D.2 地段648

電話：852 6810 0111

傳真：852 6810 0222

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