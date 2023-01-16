保良局呂陳慧貞幼稚園暨幼兒園 多元體驗展潛能 推動幼兒藝術發展

保良局呂陳慧貞幼稚園暨幼兒園著重以兒童為本的教育，兼顧個別學習差異，依幼兒個人能力及興趣，設計適合其發展步調的學習活動。學校致力推動藝術教育，並提供豐富的學習環境和多元體驗活動，讓幼兒達致全面而均衡的發展。



學校採用開放式(Space Approach)的教學模式，讓學習不再局限於單一課室內，鼓勵幼兒自主探索學習。校園內設計了四個區域主題，包括：「傳情達意區」、「探索區」、「視覺藝術區」及「動感區」，以配合幼兒多元智能發展。

「傳情達意區」定期設置生活化的環境佈置，如港鐵車廂、水果特飲店，讓幼兒進行角色扮演，從中學習日常溝通技巧、語言及文字的運用。「探索區」設置自然生態環境，讓幼兒認識人類和自然界的關係，透過簡單的科學實驗及邏輯教具，引發幼兒對不同事物和自然現象的興趣，培養探索的能力及態度。

設有多元體驗活動 鼓勵幼兒勇於挑戰自我

學校期望培育學生勇於挑戰自我，更會為幼兒編排多元化的户外活動，增加他們的生活經驗，擴濶學習視野。學校會邀請專業團隊到校，設置歷奇活動，讓幼兒體驗空中飛索滑行、高空障礙賽、紙盒迷宫等活動，學習克服困難及恐懼，積極肯定自我，勇於面對不同的挑戰。學校亦會諮詢職業治療師，以玩具配合遊戲元素，設計不同學習目標的教具，讓幼兒學習語文、數理、科創及邏輯思維等不同範疇的內容。除此之外，學校設有龍獅隊，讓幼兒學習傳統的中華藝粹，不但可以鍛鍊體能，學習與人合作，還能代表學校到不同地方表演，提升幼兒的自信心。

推動藝術發展 激發幼兒創造力

學校致力推動幼兒藝術發展，希望透過藝術教育提供機會及空間讓學生思考、實踐，著重啟發幼兒創意和興趣，引導他們運用想像力，以藝術表達情感及想法。學校會為教師安排藝術培訓，讓教師持續深化帶領幼兒進行不同媒體創作的技巧，如利用剪紙配合彩墨，學習以簡單的手法創作出別具一格的彩墨國畫等。

(照片由受訪者提供)

除恆常藝術活動及工作坊外，學校每年更參加由保良局幼兒服務舉辦的大型聯校網上兒童藝術展，向公眾展示學生的藝術才能。聯校兒童藝術展舉辦至今已是第13屆，由保良局幼兒服務屬下25間幼稚園暨幼兒園以及3間特殊幼兒中心聯合展出超過800幅學生作品。

今年藝術展的主題為「童賞藝粹 龍情匯聚」，希望幼兒透過名勝古蹟、美食、節日、服飾、運動與遊戲以及動植物6個主題去創作畫作，增加對中國傳統文化的認識。藝術展更以網上虛擬展覽形式舉行，按6大主題分別設有不同場景，畫作更加入動畫元素， 除增添觀賞效果外，亦能讓幼兒認識藝術的不同領域。

混齡教學 培育幼兒關愛同儕

學校採用混齡模式編班，透過小小領袖生計劃，鼓勵年長的幼兒主動關愛及幫助年幼的幼兒，從而養成互相幫助，關愛別人的品德。同時，教師亦會主動透過小小廣播站分享校內的好人好事，將教師的欣賞文化體現出來。教師還經常透過接送時間、家長小組及家長講座等，與家長交流幼兒的不同需要，主動向家長提出建議，減輕照顧幼兒的壓力。

不設面試 以先到先得形式取錄

校長曾志雄接受訪問時表示，每一位幼兒的發展及個性都是獨特的，而學校的作用是發掘幼兒不同的潛能及興趣，讓幼兒能按其發展步伐彈性地進行學習，因此學校按報名的先後次序取錄學生，不作篩選。曾校長更提醒家長緊記在幼兒滿一歲時為其子女報名，以獲得較前的排位。

曾校長亦寄語家長，6歲前的幼兒邏輯、推理能力未成熟，對學術知識往往只能強記硬背，但又因為沒有生活上的應用機會，使他們往往記不牢，故此學前教育階段，應著重培養幼兒的個人態度及與人合作的技能，如樂於學習、勇於挑戰自我、樂於與人合作及互助等，至小學階段再加強知識訓練，對未來整體發展較好。

保良局呂陳慧貞幼稚園暨幼兒園



地址： 九龍何文田常盛街常樂邨常樂樓地下



電話： 27613431



入學資格



收生年齡： 1歲

報名方法： 網上報名／郵寄／親臨學校

收生標準： 採用先到先得形式取錄，沒有面試

