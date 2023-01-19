事主懶得就懶　新衫未洗直接穿　網民揭3隱憂　全與製衣過程有關

換季時節就是要買新衣服啊！你購入新衣後會「先洗再穿」嗎？



一名網民在Dcard提出此問題，好奇大家買了新衣服是直接穿，還是會先洗過再穿？沒想到意外掀起一陣熱議，就有紡織系學生跳出來苦勸「千萬不要沒洗就穿！」

購入新衣物 你會洗過再穿嗎？

不少人喜歡趁着換季打折時購入新衣服、幫衣櫃煥然一新，尤其現在網購快速又方便，更成為許多消費者主要的購買管道。

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日前一名女網民在Dcard穿搭版發文詢問「大家新衣服都會先洗過才穿的...嗎！？」，她表示小時候在嫲嫲家穿新衣時，嫲嫲總是會堅持要先洗過才能穿，但長大開始學會網購後多半是貨到就穿，一方面貪圖方便，另一方面則是擔心「很多衣服一下水就爛了」。

直到最近從朋友口中得知「成衣廠環境很髒 」，且衣服被買走前可能有其他人試穿過，亦或是殘留化學藥劑，對她買新衣不洗就穿的習慣為之驚訝，這位女事主才驚覺如此做法可能不太妥當，好奇大家是否也會這樣做？

網民正反看法兩極！ 內行揭3隱憂

文章曝光話馬上掀起網民熱烈討論，雖然有少部分人和事主一樣會直接穿沒洗過的新衣，覺得這樣很方便且身體也沒出現過異狀；不過另一派網民則認為這樣相當不妥，甚至釣出一名就讀紡織系的同學留言：

「新衣服強烈建議你洗過再穿，首先是廠房環境問題你無法得知，再來織物的染料殘留和纖維上沒退漿的情況，都會造成皮膚敏感、搔癢甚至皮膚病」。



其他抱持相同想法的同學也表示衣物上可能會有化學物質或灰塵殘留，容易造成皮膚過敏不適，建議還是水洗過後再穿比較好，直呼「嫲嫲的觀念都比你前面」。

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