學童少到公園玩影響上肢發展 香港浸信會聯會小學設攀爬同樂園

教育局日前宣佈明年2月起，逐步有序恢復全日面授課堂，學生終可復常上課，香港浸信會聯會小學張瑞瑜校長把原先工友宿舍改建成「同樂園」，內置不同的攀爬及繩索訓練，並安排學校老師進行專業培訓，希望給學生提供更多元化的體適能訓練設備。有家長指出兒子參與攀爬鍛鍊後，字體明顯較以往端正。

攝影:歐嘉樂



香港浸信會聯會小學張瑞瑜校長向記者透露，興建「同樂園」斥資逾30多萬，「整個計劃連工程、課程及教師培訓。房間原先是工友宿舍，後改建成健身室，因使用率低，在老師的建議下，想讓同學有更多活動空間，於是改建同樂園，設施包括橫向攀爬架、繩索設施、軟墊、安全裝備等。現時除了體育組訓練之外、有特殊學習需要的同學也可以使用。如果家長有需要使用，我們也可以借出相關設施。」

體育科科主任袁思偉老師是「同樂園」的統籌老師，他指有一位六年級男同學利用小息時間進行攀爬練習後，畏高情況得到很大改善。袁老師說:「老師都認為香港小朋友上肢力比較差，其中有一位同事提出可以練習爬攀架，於是利用同樂園，讓學生安全地練習。」

「其實上肢力對學生的總體發展十分重要，當體育老師挑選校隊成員時，也發現無論是籃球、排球、羽毛球，學生的上肢力量均是不足，這與現時的學生較少出外活動有關，他們長時間留在家中，已不像我小時候會爬馬騮架、會去爬繩網，從玩樂中不自覺得到鍛鍊。」

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另外，袁老師提到上肢力亦反映可助學生穩定學習情緒，「他們參與攀爬活動時，不能夠不盡力去做，因為一不留心便會跌下來，他們學得更專注，我每次教他們第一件事不是如何攀爬，而是如何跌低，很多人受傷的原因就是不懂得如何跌，要學懂用身體避開危險。另外，亦都可以訓練到團隊精神，因為同學要互相協助才可到達終點。」

而令袁老師喜出望外的是，學生進度很快，「小朋友攀爬能力其實非常之好，看到有同學初時玩到喊，但很快就上手，這是一個不會與別人比較，而是與自己比較的運動，一定要專注自己步伐。」

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二年班學生家長陳太，更向專業教練學習如何運用攀爬訓練，協助有學習需要的兒子，對於學校設立「同樂園」十分支持，「經過一連串訓練，可刺激腦部及前庭發展，學習專注力，更可冷靜自己情緒，上堂時更專注。」

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香港浸信會聯會小學

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