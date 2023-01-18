2023兔年兒童開運攻略│玄學家陳定幫拆解12生肖運程 教你提升學業

來到年尾，即將要告別牛年，正式踏入兔年，玄學家爸爸陳定幫特別為小朋友分析未來一年12生肖不同的吉星與凶星，家長想為小朋友增強健康及學業運，便要注意事項貿與宜忌，以及所屬生肖的幸運顏色與號碼，令小朋友在考試、面試，甚至日常生活上趨吉避凶，學習起來更事半功倍、得心應手。

攝影：陳葦慈



在眾多生肖屬兔最有利學業，是眾多生肖中排第一位，因為有文昌星，代表學習、考試、功名。所以兔年的小朋友有利公開競爭，如考試、比賽、面試。因為文昌配搭將星，有能力去跨過障礙，將星亦代表有能力贏取勝利。但由於犯太歲，所以需要更加專心。



情緒上亦需要注意，會比較情緒化，家長切忌把他們逼得太緊要，否則會有反效果，宜多留意心理狀態，可好好訓練他們解決困難的能力。雖有文昌星，但未必利於學校考試科目，可以是其他學習範疇。屬兔小朋友要注意接觸尖銳利器、枱角時候產生意外，另外亦需注意眼睛健康問題，不要長時間接觸電子產品，但有貴人相助與扶持。

幸運顏色:黑色、藍色。

幸運數字：1、6

建議：攝太歲及到文武廟拜文昌帝君。

龍



今年有利於發展天馬行空、創意、寫作、藝術等方面，由於有太陽星，亦有利學習外語。身體健康上要注意吃錯食物、氣管問題，由於害太歲會影響人際關係，可影響與家長相處。

幸運顏色：白、銀

幸運數字：4、9

建議：攝太歲、做義工、行善事。

蛇



多學習與人相處及待人接物的禮貌，特別是與長輩相處。由於有驛馬星，所以可多行萬里路，出外增廣見聞，感受不同風土人情，亦都可以多從長輩中學習，多與長輩傾談得着更大，學習歷史亦十分有利，因為歷史是前人留下的知識。驛馬星亦都代表學習不同國家的文化，長輩是貴人。健康方面宜注意有血光之災，留心走動上易有擦損、扭傷。

幸運顏色：黃色、咖啡色

幸運數字：0、5

馬



有利從遊戲中學習，有女性貴人相助，家長可選由女性教導屬馬小朋友。有天喜星，所以從群體中及遊戲中學習會更得心應手，容易得到啟發。屬馬小朋友亦要注意情緒，會容易鑽牛角尖、想法執着。健康方面有讓小心被利器所傷。

幸運顏色：紫色、紅色

幸運數字：2、7

羊



三合太歲，好事連連，屬羊的家長容易升職加人工，小朋友亦有利升班升級，進階至更高層次，家長可多訓練他們多解決問題能力。亦有利發展藝術，今年屬羊的小朋友學習順利、得心應手。但健康要注意得意忘形產生意外，如被利器所傷，及易感染傷風感冒。

幸運顏色：綠色、藍色

幸運數字：3、8

猴



小朋友利於學習外語、外地文化、外國歷史；有太陽升，學習科學知識亦有利找尋真相，解決問題。有長輩緣，但注意體能方面有力不從心的感覺，要注意出外時被太陽、陽光傷害，亦要注意休息。

幸運顏色：白色、金色

幸運數字： 4、9

雞



沖太歲，是比較動盪的一年，注意有驛馬星，學業上會容易有變動，屬雞雖然沒有太多吉星，但可以專注去學習一個科目，學得愈精、愈專的科目愈好。由於沖太歲，注意運動時受傷，特別是滑雪、滑水等大動作運動。

幸運顏色：啡色、黃色

幸運數字： 0、5

建議：攝太歲、做義工、行善事。

狗



六合太歲，做事如有神助，易討人歡心切記得意忘形。有利學習大路科目，如中、英、數、常，有利公開比賽、公開試。健康方面要注意容易打破物件，因為飲食習慣引起的疾病。

幸運顏色：紅色、橙色

幸運數字：2、7

豬



三合太歲代表人際關係良好，同時會合文昌星，有利學習，家長可訓練屬豬小朋友解決問題、獨立、自理方面的能力。年紀大的豬小朋友可以學習家政烹飪廚藝方面，有利多元化學習。健康方面宜注意吃得太飽、禍從口入；注意踩單車、過馬路等交通意外。

幸運顏色：綠色、青色

幸運數字： 3、8

鼠



家長可利用金錢、錢幣來教導他們數學知識。由於桃花星多，所以代表有人緣，特別是長輩緣，而得人歡心。學習上可以多學色澤配搭與顏色，健康方面是注意廚房物件，滾水、熱的物件。

幸運顏色：白色、金色

幸運數字： 4、9

牛



可作多方面的新嘗試，是讀漫卷書不如行萬里路的一年，可去不同地方學習，增加感受。今年有機會進步、升級、越級挑戰，學習態度可貴精不貴多。健康要注意被利器、枱角所傷，注意傷風感冒。

幸運顏色：啡色黃色

幸運數字：色方面0、5

建議：做義工、行善事。

虎



整體運勢還算理想，機會很多，家長要注意小朋友對自己要求高，事與願違，宜多鼓勵，不要失去信心，宜跟長輩、長者學習知識和實踐經驗。

幸運顏色:綠色

幸運數字是2、7。