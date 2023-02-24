國際比賽入門之選｜全球最大型數學袋鼠競賽MKC現已接受報名

數學袋鼠競賽（Mathematics Kangaroo Contest，MKC），是一個全球性兒童及青少年的奧數比賽。比賽吸引全球逾630萬人參與、逾87個國家及地區參加，備受國際認可，比賽含金量高。數學袋鼠競賽兼顧數學思維及知識技巧考核，考核範圍全面，是諸多國際數學比賽之中，最適合入門的賽事。奇方協會作為全球數學袋鼠競賽主辦機構“袋鼠無國界協會”的成員之一，從2019年開始在香港舉辦這項國際競賽。本年度賽事同時由香港學而思協辦。



「數學袋鼠競賽」3大值得學生參與原因



數學袋鼠競賽屬於國際競賽入門之選，適合所有水平同學參加

數學袋鼠競賽以選擇題形式答題，賽制友好；另外，競賽中題目大多是圖片題，易於閱讀之外，趣味性甚高，初試國際競賽的考生也能輕鬆駕馭。

數學競賽在港認可性高，獲多間本地名校及國際學校派學生參與

本地傳統學校如順德聯誼總會李兆基中學、循道中學、香港培正中學及中華聖潔會靈風中學等，均派學生參與；國際學校則有南島中學、美國國際學校和香港學堂國際學校等。

奇方協會董事姚健鋼先生曾於國際數學奥林匹克競賽 (IMO） 獲得金牌，被問及對數學袋鼠競賽的看法，他期望在將來，數學袋鼠競賽能成為全港規模最大的數學比賽，藉此發揮搖籃作用，讓更多的學生去嘗試其他更高級別的國際數學競賽，或者選擇數學作為自己的專業或職業。

＞＞＞立即登記「香港數學袋鼠競賽」＜＜＜

考生能獲取比賽滿足感、同時訓練對數學及日常生活的洞察力

數學袋鼠競賽考核學生多維度的數學能力的同時，注重題目的難易搭配。數學袋鼠競賽所需的知識通常不超過同期的課內數學，最前面的試題通常只需一步或兩步的計算即可得到答案，而最後面的試題則要求孩子有較高的創造性思維能力。因此數學袋鼠競賽適合任何程度水平的學生參加。一方面，為鼓勵同學們的學習熱情，數學袋鼠競賽的獲獎率高，為50%，即使入門者小試牛刀亦有可能奪獎。另一方面，對高手而言，則可以去爭取最前面的名次，與其他考生一較高下。



傳統比賽講求學生充分理解算式結構，更要在複雜應用題中應用出來。例如，傳統比賽中考核多位數的加減乘除計算，也會要求考生理解複雜應用題後運算對應算式。



數學袋鼠競賽拋棄傳統比賽的公式化學習，真正考核學生數學化能力。即在實際生活場景中，運用數學知識解決問題的能力。所以在袋鼠競賽的題目中，應用題設定都是圍繞生活場景。

＞＞＞立即登記「香港數學袋鼠競賽」＜＜＜

除了練習題目外，學而思數學老闆Jeffrey Sir建議家長在生活中有意識的帶小朋友玩一些數學遊戲，例如「扭計骰」、「數獨」等。「扭計骰」有助於培養小朋友的空間想像能力，「數獨」有助培養小朋友的注意力、觀察力和邏輯推理能力。同時，家長也可以找一些奧數題目，讓開拓小朋友的多角度思考能力。

針對以上競賽特點，要提前做準備，可以參考一下備考建議：

作為比賽合辦方的學而思，過往培養出多個比賽狀元，提供完整備考體系：

＞＞＞按此了解學而思＜＜＜

+ 1

「香港數學袋鼠競賽」比賽詳情及獎項設置

對於每場競賽，參與者均按年級分為兩組，分別進行排名以確定獎項。例如，小學低年級組的參賽學生會按照「一年級或以下」以及「二年級」分成兩組。

比賽日期：2023年3月25日（六）及26日（日）

一等獎：授予每個組別中排名為第1至5名的參賽者。

二等獎：授予每個組別中排名為第6至15名的參賽者。

三等獎：授予每個組別中排名為第16至30名的參賽者。

尖端獎：授予每個組別中排名位於前10％的參賽者。

精英獎：授予每個組別中排名位於10％至25％的參賽者。

優異獎：授予每個組別中排名位於25％至50％的參賽者。

「香港數學袋鼠競賽」比賽詳情及獎項設置

「香港數學袋鼠競賽」現已接受報名

報名日期：2月2日至3月21日

比賽日期：2023年3月25日（六） 和 26日（日）

參賽資格：幼兒年級、小學一至六年級、中學一至六年級

參賽方式：實體比賽

考試形式：選擇題

參賽費用：$128/學生

比賽語言：繁體中文、簡體中文、英文

「香港數學袋鼠競賽」現已接受報名

袋鼠競賽備考資源

學而思提供近年香港數學袋鼠競賽真題（試題及答案），助學生應考比賽，包括2019-2022小學低年級、中年級、高年級組試題；更有2019-2022中學低年級、中年級、高年級組試題。



＞＞袋鼠競賽備考資源（網頁底部）＜＜