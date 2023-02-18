東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 創新教學活動 啟迪幼兒潛能

學校相信遊戲是幼兒發展的有效途徑。因此，校方透過加入「自由遊戲」元素，讓幼兒能在輕鬆自主的活動模式中探索，從遊戲過程中學習，開拓思維，發展潛能，啟發創造力，同時促進他們在德、智、體、群、美的均衡發展，達至全人教育。校方鼓勵幼兒學習解決問題，培養勇於接受挑戰的態度，為將來成長打好基礎。

特色繪本教學 融合品德教育

學校於2018年參加由世界幼兒教育聯會－香港分會舉辦之「創新幼兒教學」大賽，以創新教學項目「鏡頭下的魔法世界」榮獲冠軍殊榮，成功把繪本教學結合資訊科技及遊戲元素，成為學校的特色課程。校方根據教育局課程發展議會編訂的《幼稚園教育課程指引2017》為藍本，配合辦學「全人教育」宗旨，並將校訓「勤、儉、忠、信」的訓誨結合品德教育，以不同的繪本作課程骨幹，推行「繪本教學」，設計及發展適合幼兒能力、興趣和知識的學習活動。

趣味教材鞏固兩文三語基礎

為奠定幼兒兩文三語的基礎，學校除以母語教授外，更有外籍英語教師及專科普通話教師。在課堂以外的時間，外籍英語教師及專科普通話教師常主動與幼兒交談，讓幼兒在日常情景有更多運用外語的機會。此外，學校為幼兒設計適切及富趣味的教材，推行「奇趣筆課程」，並配合繪本、遊戲及兒歌作教學。各課程由外籍英語教師、普通話教師及本地教師設計教材及錄音，讓幼兒隨時隨地聽到準確的英語、普通話和粵語發音，從遊戲中學習。為進一步鼓勵幼兒自主學習，所有入讀學生均獲借一枝「奇趣筆」及贈送一套外語教材，希望學生把愉快學習延伸至家中，讓他們在家中持續聆聽標準的語言發音，提升語言能力，鞏固所學。

創新科技課程 體驗自主學習

學校與時俱進，積極推動STEM課堂，為已在校內發展成熟的「繪本教學」注入新元素。課堂藉與機械人互動遊戲及點讀筆繪本伴讀，帶動輕鬆的學習氣氛，讓幼兒自主學習，鞏固所學。而繪本教學結合資訊科技及遊戲元素，亦能發展幼兒語言和思維能力，有效提升學習效率。

學校深信遊戲最符合幼兒喜愛玩樂的本質，亦是最能讓幼兒有效學習的途徑。學校把自由遊戲融入常規活動，讓幼兒根據自己喜好，創造出屬於自己的遊戲世界，讓他們在輕鬆自主的活動模式中探索學習，開拓思維，啟發無限創造力。

幼稚園檔案

校長：陳秀嫻女士

校監：馬清揚先生

學校地址：新界沙田隆亨邨賞心樓地下

班級編制：上午班、全日班

學費(全年)

半日班：全免

全日班：$10,800

兌現學劵資格：有

師生比例： 1:11

學校聯絡方法

電話：2697 9973

傳真：2691 1105

電郵：twkglffm@tungwah.org.hk

學校網頁：https://www.twghlffkg.edu.hk/

入學資格

準備入讀幼兒班或插讀低、高班之適齡兒童

收生年齡：2020年12月31日或前出生之適齡兒童

報名方法：

網上報名

親臨／郵寄入學申請表【須連同所需文件(包括身份證明文件)】

面試方式：遊戲及談話－個人／小組（家長須陪同幼兒參與面見）