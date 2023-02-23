親子好去處｜復活節Staycation人均$500住西貢WM酒店+自助早餐

各位爸爸媽媽計劃好復活節家庭樂活動了嗎？01空間現正推出復活節親子Staycation 快閃優惠，最抵43折即可入住西貢WM Hotel，11歲以下小朋友更不需額外收費。現時更推出「復活節升級優惠」，活動期間首10名完成交易顧客更可獲免費升級至豪華露台客房、尊貴海景露台客房！以下小編將為大家介紹優惠詳情！



01空間聯乘西貢WM Hotel推出快閃Staycation優惠，原價$3,548的高級客房現時只需$1,500即可入住，優惠低至43折。另外原價$4,208的尊貴海景露台客房（只設淋浴間）只需$1,950即可入住！而且適用入住日期超長，由2023年3月1日至4月30日，復活節期間加指定金額附加費同樣可入住！

優惠住宿計劃包括甚麼？除WM酒店高級客房或尊貴海景露台客房（只設淋浴間）雙人住宿一晚，更可以住足24小時，另有WM咖啡廳免費雙人自助早餐，並每房間可享一輛車的免費泊車。爸爸媽媽留意，每房最多可供2 位成人及1位11歲或以下小童入住，如11歲或以下小童入住不加床及早餐，沒有額外收費。若第三位成人/小童如需加床一張及自助早餐一位，需額外收費淨價港幣$440。

01空間追加快閃優惠，2023年4月6日、4月7日、4月8日、4月9日、4月10日復活節期間有升級優惠！優惠價$2,280的「高級客房一晚雙人住宿套票」可免費升級為「豪華露台客房一晚雙人住宿套票」。優惠價$2,730的「尊貴海景露台客房（只設淋浴間）一晚雙人住宿套票」可免費升級為「尊貴海景露台客房一晚雙人住宿套票」。留意！復活節升級優惠總共有10間房名額，每款每日各一間，各位爸爸媽媽要快手搶購！【按此立即搶購】

[01快閃Staycation] 西貢WM酒店24小時住宿+雙人自助早餐+免費泊車+復活節頭5間免費升級豪華露台客房 | 低至43折http://bit.ly/3It3Oq7

+ 6

鄰近西貢海濱的WM Hotel共有三座，分別為「天寓」、「海寓」和「山寓」， 共有260間房，大部分都設有海景露台。酒店房型共有9款，包括豪華私人花園客房、尊貴海景露台客房及WM尊貴海景連私人天台及露台客房等。「海寓」 頂層更有75米長的露天無邊際泳池，可欣賞180度無敵海景，打卡一流！

西貢行程推介：親子首飾工作坊 全港唯一珍珠養殖場

位於西貢麻南笏的珍珠養殖場由香港珍珠養殖協會經營，是全港唯一海上珍珠養殖場，協會逢星期六日都舉辦珍珠導賞團暨工作坊，由專人教授香港珍珠歷史及現況、珍珠養殖知識和與海洋保育的關係，教你開蚌尋珠，並親手製作屬於自己的珍珠首飾，別具意義！

01空間聯乘推出珍珠首飾親子工作坊，以簡明的教材和生動的教學方式，讓小朋友對珍珠掌握基本認識，更可近距離觀察珍珠蚌周邊海洋的生物，家長與小朋友可合力開蚌及做一份珍珠首飾，一起體驗充滿繽紛樂趣和富有意義的戶外學習旅程。活動期間會贈送小朋友一盒限量版海洋輕黏土手工包（價值 HKD 200），數量有限，送完即止。珍珠首飾工作坊 | 親子一大一小套票【立即購買】

西貢WM酒店24小時住宿連雙人自助早餐及免費泊車位一個【按此立即搶購】

高級客房：港幣$1,500 (原價: $3,548, 43折)

尊貴海景露台客房（只設淋浴間）：港幣$1,950 (原價: $4,208, 47折)

售賣日期：2023年2月22日上午10點至3月1日

入住日期：2023年3月1日至4月30日

＊星期六需收取附加費淨價港幣$330

＊2023年4月5至10日復活節期間需收取附加費淨價港幣$780

*6,7,8,9,10/4/23復活節升級優惠*(總共10間, 每款每日各一間)

$2,280: 高級客房 -> 豪華露台客房

$2,730: 尊貴海景露台客房（只設淋浴間）-> 尊貴海景露台客房

住宿計劃包括:

WM酒店高級客房或尊貴海景露台客房（只設淋浴間）雙人住宿一晚

WM咖啡廳免費雙人自助早餐

免費泊車 （每房間可享一輛車，僅適用於入住期間，單次出入）

24小時住宿：入住時間為下午3時至6時；退房時間為翌日下午3時至6時（視乎客人入住時間）

免費使用健身中心及頂層無邊際游泳池

免費無線網絡

每房最多可供2 位成人及1 位11 歲或以下小童入住，如11 歲或以下小童入住不加床及早餐，沒有額外收費。若第三位成人/小童如需加床一張及自助早餐一位，需額外收費淨價港幣$440。

【按此立即搶購】

珍珠首飾工作坊 | 親子一大一小套票【立即購買】

親子(一大一小 (4 - 11 歲)) $960



出發時間：

星期五 早上10:45 - 下午1:45

星期六 早上10:45 - 下午1:45

星期六 中午1:45 - 下午4:45

星期日 早上10:45 - 下午1:45

星期日 中午1:45- 下午4:45

報名流程：

報名需選擇出發日期及出發時間

主辦會三個工作天內確認出發日期，並個別以電郵傳送相關旅程資料予閣下

【立即購買】