東華三院馬陳家歡幼稚園 嶄新科技設備 實行多元教學模式

學校課程注重「5A」元素，包括Attitude（良好態度）、Active-learner（積極學習）、Artistic sensibility（美感觸覺）、Advocacy（宣揚正念）及Adaptability（適應世界），致力培育學生的共通能力，成為未來國際及本地所需要的人才。學校為學生推行「全人教育」，提供優良的學習環境，讓學生從遊戲中學習，使他們在語言、智能、體能、情緒及社群各方面有均衡的發展。



從遊戲中學習

學校的教學策略是「遊戲中學習」，推行繪本故事教育、綜合藝術課程、英語互動課程、體驗學習課程及STEM課程，例如機械人課程及iFloor互動地板學習平台，以遊戲帶動幼兒的學習動機。學校同時引入「Amazing Curriculum」，包括Amazing Pen奇趣筆課程，讓幼兒能夠在家以Amazing Pen重溫課堂上學習的英語及普通話，培養自學態度。在以上配套下，幼兒學習兩文三語的成效良好，有信心以英語或普通話與老師溝通，而且大幅提升他們學習不同語言的興趣。此外，幼兒透過和同儕間互動玩樂，在過程中發揮所學，將知識融入生活，以及讓他們經歷觀察、探索、體驗、聯想、操作及運用的學習過程，建立他們自主學習及正面積極的態度。

多元體驗學習活動 擴闊視野

校方進行多個體驗學習活動，例如將校園佈置成充滿海洋氣息的地方，讓學生恍如置身南太平洋湯加王國，帶領學生進行「湯加海洋探索之旅」。幼兒模擬乘坐郵輪到湯加王國、模擬浮潛觀看海洋生物、學習有關湯加王國的文化，及了解海龜及座頭鯨的生活習慣。活動有效提升幼兒對海洋生物的認識，及提升他們的保育意識。另一個體驗學習活動是「非洲學習之旅」，老師在校園舉行非一般的畢業活動，將學校佈置成國際機場及非洲的場景，幼兒體驗模擬乘搭飛機的過程，模擬到非洲旅行，乘坐觀光車，在大草原觀看非洲動物，認識當地族人和文化，並在坦桑尼亞大草原拍攝畢業大合照。活動不但能讓幼兒擴闊視野，增廣見聞，更能提升他們的保育動物意識。

此外，學校亦引入Amazing Blocks奇趣積木課程，讓幼兒創作不同積木造型，更可配合馬達使其可移動，從而提升他們於科學、技術、工程及數學的知識。另外，課程亦可訓練幼兒獨立思維能力，激發創造力和想像力，培養探索精神，提升解難能力、專注力及邏輯思維能力。而Show and Tell課程則以不同的日常主題，讓幼兒與家長以親子形式完成工作紙，以圖畫、相片或文字記錄內容，然後請幼兒在校分享。以「玩具」主題為例，幼兒完成工作紙後，根據工作紙內容，帶一件心愛的玩具回校分享，以英語介紹玩具的外形及特別之處，提升他們的表達能力、溝通技巧及自信心。

完善配套設施 豐富校園生活

校舍的配套及教具切合課程需要及學校發展，多款配套由外國訂製進口，讓學生能安全地體驗多姿多彩的校園生活。除了課室外，校舍設有多功能遊戲室、攀石牆、塗鴉牆、閱讀區及奇趣積木牆等，讓學生能夠經歷觀察、探索、體驗、聯想、操作及運用的學習過程，建立自主學習的態度。學校更設有觀察課室，作觀課及教學研究之用。

幼稚園檔案

校長：勞麗雲女士

校監：馬清揚先生

學校地址：屯門欣田邨逸田樓(第二座)地下

班級編制：K1、K2、K3，設上午班及下午班

學費(全年)：全免

兌現學劵資格：已參加免費幼稚園教育計劃

師生比例： 1:10

學校聯絡方法：

電話：28857313 / 傳真：28857783 /WAHTSAPP：28857313

電郵：katherine-kindergarten@tungwah.org.hk

入學資格

收生年齡：2歲8個月

報名日期：2022年7月開始

報名方法：親身遞交報名表或網上報名

面試方式：家長陪同子女面見