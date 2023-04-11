港島區12校網名校林立 渣甸山15分鐘直達全港7大國際學校

古有「孟母三遷」，今有家長為讓子女入讀心儀小學，置業時優先考慮遷至心儀小學的所屬校網，以增加子女入讀機會。全港小一學校網中，涵蓋東半山渣甸山的12校網因名校林立而被譽爲「校網王」。12校網不乏傳統官津小學，校網涵蓋地區除了渣甸山，亦包括灣仔、大坑和跑馬地等，渣甸山附近更具完善幼稚園及中學網絡，包括有「香港幼稚園中的哈佛」之稱的寶山幼兒園和多所官津及直資名校。如家長心儀國際學校，位處東半山的渣甸山地區，僅需駕車5至15分鐘便能到達全港名列前茅的國際學校。加上渣甸山社區、交通及休閒設施能配合小孩發展需要，盡攬地理優勢。



小一入學選好校網 助提升入讀心儀學校機會

家長如為子女報讀官立或資助小學，須循教育局「小一入學統籌辦法」機制選校。「小一入學統籌辦法」分爲兩個階段，包括「自行分配學位」及「統一派位」，家長在「小一入學申請表」上須根據住址填報其所屬的「小一學校網」編號。家長於「自行分配學位」階段中，可不受地區限制，在全港36個「小一學校網」（校網）中向任何一所學校遞交申請。「自行分配學位」階段未獲派學位的學童，將參加「統一派位」。「統一派位」一般佔學校學額約五成，其中約一成學額不受校網限制，家長可於「統一派位」申請表甲部選擇最多三所學校；其餘九成學額則受校網限制，家長在「統一派位」申請表乙部按照意願，選填所屬校網中最多30所學校。

若學童在「統一派位」未獲派學位，家長仍可考慮到心儀學校「叩門」。不少熱門學校在「叩門」階段或會視「1-1-1」（意即「自行分配學位」、「統一派位」甲部首志願和乙部首志願均選填同一所學校）為「叩門」優先面見或取錄條件，意味着家長必須根據住址選擇所屬校網的學校才會符合「1-1-1」條件。

12校網傳統名校多 地區涵蓋渣甸山

校網作爲選校的重要考慮因素，家長宜先了解不同校網涵蓋地區。根據教育局網站資料，全港共有36個小一學校網，12校網為港島區其中一個校網，其涵蓋地區包括灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山、掃桿埔、肇輝台、東山台、勵德邨、玫瑰新邨、松柏新邨、柏景台和金龍台。12校網中，不少傳統官津名校多年來深受家長青睞，官立小學有軒尼詩道官立小學和軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）；資助小學則有聖若瑟小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校 、聖保祿天主教小學和聖公會聖雅各小學等。其中聖若瑟小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校及聖保祿天主教小學均有直屬中學聖若瑟書院、瑪利曼中學、嘉諾撒聖方濟各書院及聖保祿中學，皆爲傳統名校。

選合適住宅區 縮短學童上學距離

不少教育專家曾指出，學童上學不宜長途跋涉，因舟車勞頓會影響學童上課專注力，繼而影響吸收課堂内容。如家長心儀此校網並有意遷至東半山，不妨考慮渣甸山。

東半山渣甸山駕車來往12校網多所名校均非常便利，車程由2至8分鐘不等。由渣甸山駕車到瑪利曼小學僅需2分鐘、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）需5分鐘、嘉諾撒聖方濟各學校需8分鐘、聖若瑟小學需7分鐘、聖保祿天主教小學亦只需4分鐘。渣甸山亦鄰近灣仔區中學校網等官津名校，駕車至皇仁書院、瑪利曼中學、香港真光中學、聖保祿中學、香港華仁書院及嘉諾撒聖方濟各書院只需2至8分鐘不等；駕車往直資女校聖保祿學校也只需4分鐘。

國際學校同樣受不少東半山居民歡迎。根據世界首12名名牌大學錄取結果排名，全港10大國際學校中，有7所國際學校由渣甸山出發駕車只需5至15分鐘車程，包括德瑞國際學校、漢基國際學校、香港國際學校、法國國際學校、啟歷學校、南島中學及香港加拿大國際學校。

渣甸山完善的學校網絡涵蓋幼稚園至中學，如新手父母有意物色幼稚園，該區也有不少優良選擇。位於渣甸山春暉道9號的寳山幼兒園就被譽爲「香港幼稚園中的哈佛」，過往孕育不少政界名人的二代及星二代，包括前任律政司司長黃仁龍女兒、前任財政司司長梁錦松女兒、霍啟剛與郭晶晶兒子、張學友女兒等。不少該校畢業生更成功升讀家長趨之若鶩的神校，例如聖保羅男女中學附屬小學、拔萃女小學及拔萃男書院附屬小學。

社區設施完善 適合小童發展身心

培育孩子成長，除了選擇適合的學校，住所附近的配套和生活環境也對孩子身心非常重要。渣甸山適合喜歡假日帶同孩子接觸大自然的家長，該處鄰近多條行山徑，如渣甸山、畢拿山、玉桂山、大潭郊野公園和石澳郊野公園等；較喜歡到海灘嬉水的話，附近有深水灣泳灘和淺水灣泳灘。文娛設施如中環海濱活動空間、維多利亞公園和海洋公園，只需駕駛15分鐘便可到達。

若家長較喜歡帶孩子到室内地方「放電」，由渣甸山前往各大商場和會所也是四通八達，包括金鐘太古廣場、銅鑼灣希慎廣場、利園一期、時代廣場、崇光百貨、中環國際金融中心（IFC）；會所則有香港賽馬會跑馬地會所、香港遊艇會、香港哥爾夫球會、香港木球會，駕車全只需10分鐘内便可到達。

以上車程均以駕駛私家車出行作爲單位，若家長未能以私家車接載孩子，從渣甸山帶同小朋友乘坐公共交通也非常方便。多條巴士跟小巴路線均途徑銅鑼灣、大坑、灣仔、金鐘、中環、以至東區北角和南區香港仔。

家長置業前必然會考慮配合孩子的成長需要，故校網成爲重要考慮因素，如住宅區附近能具備完善交通及休閒設施等配套，更能為孩子帶來健康的生活環境。