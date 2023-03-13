童裝｜HARVEY NICHOLS 2023 春夏童裝 讓小孩輕鬆配搭時尚服飾

HARVEY NICHOLS 隆重宣佈今個春夏首度推出童裝系列，一系列別緻的童裝單品在今個春夏正式亮相，系列貫徹 HARVEY NICHOLS 精選男女裝的風格，包括超過二十個國際知名品牌 Balmain、Chloe、Emporio Armani、Marni、MSGM、MM6 Maison Margiela、Moschino、N21 、Palm Angels、Pretty Ballerinas、Sophia Webster、Stella McCartney 和 Off-White™ 等。



無論走型格個性風、活潑可愛的造型，或天真無邪的簡約風格，HARVEY NICHOLS 的童裝世界將為你家的「Mini You」輕鬆化身成「迷你時尚達人」。系列當中備有繽紛配色，更有從男女裝「縮小」的童裝牛仔褸等，於今個春夏，輕鬆配搭出時尚感爆燈的親子#OOTD，讓你們成為話題十足的時尚家庭。

Harvey Nichols - 置地廣塲

STELLA MCCARTNEY



CHLOE



MONNALISA



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Sophia Webster



VANS

