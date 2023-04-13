學童壓力爆燈｜家長善用「長頸鹿語言」助子女表達及管理情緒

今時今日，無論成人或小朋友都有不同程度的壓力，壓得大家都透不過氣來。成人懂得自我減壓，小朋友卻未必能懂得如何認知及控制自己的情緒，最近網上瘋傳小朋友情緒失控，在公眾地方大喊好辛苦。遇上子女壓力爆煲，家長應該如何處理?



耐心聆聽子女的壓力來源 冀社會彼此體諒

萬一小朋友情緒大爆發，家長可以教他們深呼吸平復情緒，並耐心陪伴和聆聽子女的感受。家長可以了解子女的壓力來源，留意小朋友的情緒變化。香港小朋友的學業壓力沉重，返學、補習、上興趣班，時間表擠得密密麻麻。三月正值考試的季節，父母對子女學業的期望，或令小朋友的壓力加倍。在成長階段，建立友誼和處理人際關係亦是小朋友的一大課題。在摸索與同學溝通和相處中偶爾也會碰壁，或會令心理健康被受困擾。在了解情況後，家長可以開導子女，助子女疏理的情緒。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示：「每個家庭所面對的壓力和經歷都不一樣，如果在公眾場所看到小朋友哭鬧或情緒失控，希望社會可以多點諒解及包容。我們一向很注重兒童的心理健康，我們在多間幼稚園及小學推行的『從心所育』計劃，教導兒童用不同的情緒小工具，認識及管理自己的情緒。」

長頸鹿語言 助子女走出情緒森林

長頸鹿語言是非暴力溝通的方法之一，因為長頸鹿的心臟是陸上動物中最大的，象徵牠有廣闊的心胸，願意傾聽和包容 ；又像長頸鹿一樣擁有更高的視野和高度，從情緒森林中走出來。這方法強調的是尊重、包容和理解，不含有攻擊、批評或指責。它的目的是建立一個溫馨、和諧的溝通環境，讓人們可以更好地理解對方的需要和感受，並達成共識。

長頸鹿語言通常包含三個步驟：

1. 「看一看」：描述觀察到的情況

描述事情的客觀事實，而不是將自己的詮釋加諸到情況之上。家長可以讓子女描述發生什麼事?他們見到什麼? 觀察周遭的情景，例如看到什麼事情正在發生。

2. 「想一想」：表達對情況的感受

表達自己對情況的感受，而不是將感受假設為他人的意圖。思考自己的感受，包括對所見情景的感受。

3. 「講一講」：透過溝通來達成共識

表達自己對情況的需要，而不是要求他人採取特定的行動或者改變自己的看法。通過溝通來解決問題，達成共識，例如討論如何處理所見情景。

這三個步驟能夠幫助人們以更加有效、尊重和建設性的方式進行溝通，從而增進人際關係和解決問題。透過這個流程，我們可以更好地理解周圍的環境和彼此的感受，並更好地解決問題。

情緒無分好與壞 家長心理健康同樣重要

家長平日可教導子女認識不同的情緒，及明白情緒無分好與壞，從而教導他們管理情緒。親子時間家長可使用「長頸鹿卡」，在卡上寫上不同情緒字眼，助孩子表達不同感受，並細心聆聽孩子的描述，一起想想如何解決問題。平日教導他們如何以言語代替哭鬧表達自己的感受，情緒失控，與子女練習深呼吸，等大家冷靜下來再溝通。

其實家長的心理健康都好重要，因為他們與子女關係密切，每日都生活在一起，他們的情緒當然會影響小朋友。作為家長要在子女面前做好榜樣，懂得如何管理自己的情緒。香港救助兒童的『從心所育』計劃，為家長及照顧者提供正向管教和壓力管理的技巧，幫助家長照顧自己的同時，也能更了解孩子的需要及感受。