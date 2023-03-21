疫情三年網課成新常態，隨著疫情消退，近視成了疫下成長學生的後遺症。中大調查發現，近半受訪家長亦指子女視力在疫下趨惡。近視如不及時控制，當度數超過600度，將甚至大大增加日後患上眼疾的風險。要延緩小朋友近視加深問題，除了減少用電子產品，家長可以怎樣做？眼科視光師Manki為一眾家長、小朋友提供護眼小貼士，及早控制近視。



香港兒童患近視比率全球最高 家長要把握6至12歲黃金護眼期

眼科視光師Manki指香港小朋友近視問題非常嚴重，兒童患有近視的比率為全球最高，有45% 9歲學童患有近視，而12歲學童近視比率更高達62%。現今小朋友不論在學習上，還是娛樂時，都需要長時間使用電子產品，還在發育中的眼睛無可避免的長期暴露於藍光下，容易對眼睛造成傷害。

眼科視光師Manki指香港小朋友近視問題非常嚴重，兒童患有近視的比率為全球最高。

一旦患有近視，又沒有好好控制，每年可增加超過100度，當近視超過600度時，患上嚴重眼疾機率更會增加，例如視網膜脫落機會比一般人高22倍，患黃斑病機會更高達41倍！因此建議家長要把握6至12歲發育黃金期好好幫小朋友護眼，因為小朋友的近視在這段時間加深得最快。Manki分享護眼飲食貼士，助小朋友及早控制近視。

真實個案1：學童近視由原本每年增100度 到成功控制5個月無加深

眼科視光師Manki曾處理一個案，中三的Oscar由小六開始戴眼鏡。他起初近視約100度，但因為喜愛玩電子遊戲，加上近年疫情關係需上網課，對著iPad的時間也長了，導致Oscar近視突然每年急增100度，在短時間內加深至300度，令Oscar父母非常擔心，長久下去恐變大近視。

真實個案：中三學生Oscar 近視靠內外護眼後得到控制。

為了改善近視情況，在視光師的建議下，Oscar在減少打機及服用含藏花酸的眼睛保健品後，近視情況得到大大改善，Manki形容Oscar過去五個月近視好像「剎車」一樣，視軸亦控制得好好，沒有增長，成功控制近視。

真實個案2：葉芷瑤（11歲）

11歲的芷瑤因貪靚抗拒配戴眼鏡 (相片由受訪者提供)

11歲的芷瑤正就讀高小，忙於準備升中。她本身左眼近視275度、右眼100度，因愛美整天不戴眼鏡，加上由於忙於備試，需要長時間近距離用神看書，除了眼睛疲倦，芷瑤的爸媽更擔心女兒的近視度數會急速加深，因此參加臨床測試服用含藏花酸的眼睛保健品，結果視軸控制得宜，5個月後近視度數未有加深，成功控制近視。

真實個案3：曾善盈（11歲）

11歲的曾善盈(Angel)與媽媽關係非常親密，但早前因功課問題令母女關係面臨大挑戰！原來Angel因為近視問題，令她上課看不清黑板的字，回家後不懂做功課，不時欠交功課。經視光師Manki檢查，發現Angel每半年都會加深50-80度近視，現時左眼125度，右眼375度。

在視光師的建議下，Angel養成良好的閱讀姿勢及服用含藏花酸的眼睛保健品後，近視情況得到控制，過去半年近視無加深，而且視軸長度得到控制，沒有增長，成功控制近視度數。媽媽不用為了女兒的功課問題而勞氣。

媽媽因女兒近視問題影響讀書成績非常擔心。

日本大學臨床研究證實 藏花酸有效預防及抑制近視

Manki指出近年日本有大學於近視控制有科研突破，每日食用7.5mg天然成分藏花酸有效預防及抑制近視，臨床實證藏花酸是有效改善近視的成分，例如減慢視軸長度增加、抑制屈光度變化、抑制近視基因、減少脈絡膜厚度的變化。同時保護視神經、改善眼睛血液循環。這類天然護眼成分，不論有沒有近視都可多加補充，及早預防近視形成。

含7.5mg天然成分藏花酸的膠囊，兒童也可輕鬆服用。

過百間日本眼科診所選用！ 1日1粒樂敦V Junior Ex補藏花酸 控制近視加深

日本慶應義塾大學、大阪大學聯同樂敦藥廠，針對近視控制取得突破，日本進行的學童臨床測試證實，服用藏花酸有助控制近視加深 (69位6-12歲學童之臨床測試)。作為全球NO.1護眼品牌，樂敦製藥將研究成果開發出保健品V Junior EX全效近視配方；每粒含7.5mg天然成分藏花酸，可有助抑制及預防近視加深；紓緩眼睛疲勞，保護視神經，日本過百間眼科醫院、診所都採用。

樂敦V Junior EX全效近視配方有助預防近視。

兒童抗藍光必備 樂敦V Junior睛靈咀嚼片

同系列樂敦V Junior 睛靈咀嚼片3歲的幼童也能進食。

另外，同系列還有樂敦V Junior 睛靈咀嚼片，配方專為兒童而設，有效阻隔藍光傷害，紓緩眼睛疲勞，支持眼睛健康發展。含有葉黃素、野生藍莓提取之花青素、較低濃度之藏花酸，每天食用2粒，甜甜圈形狀，藍莓口味，3歲的幼童也能進食。

配方全天然，不含西藥成分、防腐劑、人造色素，小朋友可放心食用。

雖說6至12歲發育階段為控制近視的黃金時間，但事實上應從小開始護眼，培養良好的生活習慣，早睡早起，避免經常使用電子產品，多吃對雙眼有益的食品。

了解更多V Junior 兒童護眼保健品:

https://www.mannings.com.hk/rohto-v-junior-ex-eye-capsules-%28myopia-formula%29-31pcs/p/070193

資料及個案由客戶提供