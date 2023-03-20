01親子送禮｜香港挪亞方舟「智潮復活島」無人機挑戰、3D打印模型

全城熱話的創科發展及 S.T.E.A.M 學習，與我們的日常生活息息相關，亦為社會大眾帶來更多無窮的智趣新體驗。這個復活節，一向提倡「寓教於樂」的香港挪亞方舟，由 2023年 4 月 1 日至 10 日 (星期六、日及公眾假期) 推出「智潮復活島」特別活動，號召一眾具探究精神的大小潮玩族，活用創科智慧，解鎖一連串融合 S.T.E.A.M 元素的嶄新任務。



當中包括全城潮玩的「激智無人機挑戰賽」，讓參加者駕駛「飛」一般刺激的實體無人機穿越重重障礙，並體驗無人機足球運動；透過食用印刷技術自製個人化的「記憶棉花糖」，帶來滿口甜趣滋味；以至結合極速激光技術與手藝，打造獨一無二的皮製飾物；並以 3D 打印科技，轉化回收塑膠成小巧精緻的 3D 可動模型；更可參加「掃」碼彩蛋尋寶樂，贏取精美禮品。



*「激智無人機挑戰賽」由香港無人機運動總會 (HKDSA) 協辦，於 4 月 7 日至 10 日舉行

**活動期間設門票買 2 送 1 優惠；每購買兩張門票可獲贈 10 張遊戲券及 1 張尋寶卡以參加部份活動

同時，挪亞方舟度假酒店為大家帶來「飛行奇遇記」主題客房，滿載航空領域的玩味元素，讓遊客可延續飛行的奇趣體驗。酒店亦推出「復活節海鮮自助餐」、「茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐」及「宇治醇逸海景下午茶」等特色美饌，以豐味佳餚齊來擁抱歡欣復活節。



＜＜文末即睇01親子送禮香港挪亞方舟「智潮復活島」參加方法＞＞

「智潮復活島」 連串趣味創科互動體驗

「智潮復活島」 連串趣味創科互動體驗 激發創意及全方位潛能

「激智無人機挑戰賽」



即場考驗大小朋友的智慧與眼界，於室內駕駛「飛」一般刺激的無人機，勇闖重重障礙，完成飛行賽道；更可體驗無人機足球運動，施展渾身解數進行比賽，將「足球」飛進對方的龍門即可贏取分數。除了操作實體無人機，參加者亦可以第一身視角，投入虛擬無人機旅程，來個極速飛馳，盡情急轉與飄移。

過程中讓各新晉「機師」提升手眼協調及反應敏捷度，激發全方位潛能，更可一嚐新興潮玩的無人機飛行。

活動於 2023 年 4 月 7 至 10 日舉行，共設三項類別：

無人機障礙穿越賽 (入門篇) - 適合 4 歲或以上之人士

無人機障礙穿越賽 (進階篇) - 適合 4 歲或以上之人士

無人機足球賽 - 適合 6 歲或以上之人士

以上不同類別各需遊戲代幣：6 個

協辦機構：香港無人機運動總會 (HKDSA)

香港無人機運動總會 (HKDSA) 致力推動無人機運動及STEM 教育，並協助本港專業運動員代表香港出賽多項無人機運動的國際賽事，廣受中國內地及國際多個運動協會的權威認可。

「記憶棉花糖 DIY」



想創作獨一無二的小甜點？即場透過食用印刷技術，將滿滿回憶感的自拍照，呈現在超治癒的棉花糖上，成為個人化美點；更可將它化作心思小禮物，與摯愛共享專屬甜趣滋味！

所需遊戲代幣：6 個

參加者須自備精美相片

「激 FUN 皮藝坊」



發揮你的滿滿創意，並運用極速的激光工藝技術，再結合傳統手藝元素，打造成別出心裁的皮製飾物，呈現不同動物如兔仔、獅子及花貓等萌趣造型。皮製飾物更可添上名字及祝賀語句，展現個人專屬風格。

所需遊戲代幣：6 個

適合 5 歲或以上之人士

「3D 模型打印創意工房」



既可親身體會如何運用回收的塑膠，瞬間轉化成 3D 打印物料的奇妙過程，更可挑選喜愛的打印物料顏色及動物款式，即場製作迷你有趣的 3D 可動模型，見證這一體成型的小旅伴誕生，開啟創意泉源。各式造型包括啤啤熊、大象、老虎及兔仔等以供選擇，模型更可變身成精美相片夾及便條夾。

所需遊戲代幣：6 個

適合 5 歲或以上之人士

「『掃』碼彩蛋尋寶樂」



潮玩一系列創意滿滿的體驗後，不如齊來展開尋寶之旅，遊歷馬灣小島的奇趣景點，發掘多個數碼復活彩蛋的藏寶地。別忘記以手機掃描彩蛋上的 QR Code，答對問題，即有機會贏取精美禮品。

#二人同行入場，可獲贈尋寶樂遊戲卡 1 張

挪亞方舟度假酒店 「飛行奇遇記」主題房滿載航空體驗



坐落於馬灣東灣泳灘旁的挪亞方舟度假酒店，洋溢一片都市難求的度假氛圍，並設有多間奇趣滿 Fun 的主題客房，激發小朋友的無限想像力，創造難忘的繽紛度假體驗，其中包括精心設計的「飛行奇遇記」主題房，讓入住旅客可與家人投入飛一般的度假旅程，重拾猶如衝上雲霄的滋味！

客房滿載航空領域的玩味元素，包括充滿探險懷舊情懷的飛機模型與行李箱、印滿飛行主題圖案的地氈及床舖、萌趣飛機與白雲造型的軟綿綿攬枕，甚至維妙維肖的航班資訊板，一家人盡情打卡，為奇趣飛行旅程作留念。

於2023年4月份供應的「飛行奇遇記」住宿套票，特惠房價由 HK$2，168起 (如以2位客人入住計)，包括一晚主題客房住宿、晚餐或自助晚餐 (視乎入住日子而定)、挪亞方舟兩天門票、啤啤熊之友製作室及「飛凡小機師訓練營」等豐富活動。其他六大特色主題客房住宿套票的有關詳情及預約，可瀏覽挪亞方

舟度假酒店網站：www.noahsarkhotel.com.hk 及致電 3411 8823 或電郵 reservations@noahsark.com.hk查詢。

豐盛美饌海鮮自助餐、宇治醇逸海景下午茶 擁抱歡欣復活節



擁抱歡欣復活節，挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳特別巧製了一系列滋味誘人的環球美饌，包括琳瑯滿目的「復活節海鮮自助餐」、味遊綠茶之鄉「宇治醇逸海景下午茶」、以及創意茶匯料理的「茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐」。

【緊貼01親子】01親子送禮：挪亞方舟親子套票「智潮復活島」

一向提倡「寓教於樂」的香港挪亞方舟，由 2023年 4 月 1 日至 10 日 (星期六、日及公眾假期) 推出「智潮復活島」特別活動。當中包括「激智無人機挑戰賽」、「記憶棉花糖 DIY」、「激 FUN 皮藝坊」、「3D 模型打印創意工房」以及「『掃』碼彩蛋尋寶樂」。

只要跟隨以下方法，就有機會得到挪亞方舟親子套票「智潮復活島」，名額15個（每名得獎者可獲一大一小門票以及連10張遊戲券）

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

問題：小朋友最想參與哪一項「智潮復活島」活動？請填寫相關原因

活動日期：3月21 至 3 月 24 日

最具創意的 15 位參加者可獲贈挪亞方舟親子套票（名額15個）

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活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料，如非得到閣下同意，只限用作得獎通知及安排領獎之用。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

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