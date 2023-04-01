德國暑假遊學團體驗異國歷史文化　提升子女音樂、美術素養

七月正值學生放暑假的日子，家長都憂怕子女浪費時間，希望報名參加海外遊學團，在暑假放鬆身心的同時，可以體驗海外文化，增廣見聞，擴闊眼界。在挑選遊學團地點時，除了常見的英美澳洲國家外，德國亦是一個好選擇。德國擁有悠久歷史、豐富文化的深度國家，我們耳熟能詳的名人：歌德、貝多芬、巴赫、愛因斯坦等偉大的劇作家、音樂家、科學家都是來自德國。滙德環球提供不同特色的遊學團，助學生透過參觀博物館、貝多芬故居、羅馬廣場深入認識德國歷史和文化，並培養鑑賞美術、音樂的能力。



德國 15 天 雙碳與氣候變化主題夏令營

雙碳與氣候變化主題夏令營對象為14 至18 歲的學生，將遊覽德國海德堡、斯圖加特，沉浸式體驗當地校園文化，感受發達的德國工業技術。海德堡為德國最古老的大學城，放眼望去都是文藝復興的建築，以及歌德式街道。學生會在法蘭克福機場進出，入住固定酒店，避免舟車勞頓。

海德堡為德國最古老的大學城，放眼望去都是文藝復興的建築，以及歌德式街道。（圖片：Shutterstock）

夏令營對接聯合國觀察家組織 IUWA，通過海德堡大學講師團隊演講的理論課程，學習世界前沿環保科技。講師團隊包括海德堡環境經濟分析研究所理事Oliver Assmann 博士、霍恩海姆大學景觀與植物生態研究所高級研究員Kevin Fleckenstein 、黑森州拿索家園「Projektstadt」專案組成員Laura Pfisterer 、海德堡環境經濟分析研究所理事Michael Seyboth 等等，確保學生在享受德國深度遊之際，也能受益匪淺。

夏令營完成後，更可獲得結業證書及海德堡大學教授親筆推薦信，對背景提升、申請名校有巨大幫助。

音樂團： 德國、奧地利 13 天音樂交流之旅

音樂團可分為10至13歲的親子團，14至18歲的個人團，深入德國著名音樂學院，走遍奧地利音樂之鄉，到訪維也納國家歌劇院、金色大廳聆聽音樂會、參觀音樂家貝多芬、莫札特的故鄉，了解世界著名音樂家的一生和歷史，暢享音樂盛宴。

維也納國家歌劇院位於奧地利，是擁有1,709個座位的文藝復興建築。（圖片：Shutterstock）

13天的音樂交流之旅將到訪超過8個城鎮，體驗杜塞爾多夫魯賓斯坦音樂學院名師教學，學習專業的音樂技巧，啟發學生潛能，在交流中以「樂」會友，增廣見聞。

藝術團： 德國、荷蘭、比利時 13 天藝術交流之旅

藝術團同樣分為10至13歲的親子團，14至18歲的個人團，以藝術為主線，遊覽藝術名勝，大師級一起探討及膜拜曠世名畫，暢享德國、荷蘭、比利時三國美學盛宴。

在為期13天的藝術之旅中，學生將參觀德國、荷蘭、比利時三國的各大美術館、博物館，包括北威州杜塞爾多夫藝術博物館、富克旺根美術館 (Museum Folkwang)、梵高博物館，盡情鑑賞名畫。旅程最後會到萊茵河畔參加寫生課，細味優美的自然風貌，悠然地享受寫生。

旅程最後會到萊茵河畔參加寫生課，細味優美的自然風貌，悠然地享受寫生。 （圖片：Shutterstock）

藝術交流團導師Christine Hesse為現任上海視覺藝術學院客席教授、杜塞爾多夫海瑟設計公司聯合創始人、藝術總監，主要從事有關企業形象的策劃與設計管理工作，擁有豐富企業形象管理、品牌設計的經驗，為學生提供獨到的藝術設計見解，以及啟發學生對西洋美術史的探討。

以上遊學團截止日期為5月30日，名額有限，欲報從速，有興趣的家長或學生可向滙德環球查詢，渡過一個充實、有意義的暑假。

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