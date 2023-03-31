復活節親子好去處｜將軍澳親子遊單車公園、海濱長廊、室內遊樂場

復活節好去處2023，到底哪些地方值得大家在復活節假期好好享受一番呢？最近新增多個商場和遊樂設施的將軍澳，區內休閒設施完善度提升，既擁有單車館公園同時也包羅適合一家大小行山徑。01親子為大家整理三條以行山和踩單車為主題的將軍澳一日遊路線，讓爸媽與小孩齊齊做運動，放鬆身心。



1 佔地5.3公頃的將軍澳單車館公園

將軍澳單車館公園總面積佔地5.3公頃，劃分多個消閒娛樂區域，包括人工湖、模型船池、中央大草坪、運動攀登牆、戶外滑板場、人工湖及兒童遊樂場。兒童遊樂場設施多元化，除了一般滑梯和搖搖椅，更有繩網和攀爬架等有趣玩意。

單車館公園無敵大草地。（圖片來源：康文署）

此外，爸媽亦可帶備食物到大草坪野餐，小孩可盡情在草地上奔跑和拍照，單車館公園可說是一次過滿足你多個願望！

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2.將軍澳海濱長廊

將軍澳單車館公園在戶外位置新增設單車徑，爸媽可在館內租借單車使用。而海濱長廊亦適合踏單車，長廊全長約兩公里，最長可從維景灣畔踩至康城。即使不踩單車，在這裡散步也是不錯的選擇。邊散步，邊欣賞沿路唯美景色，也算是舒展身心的活動。

如想使用兒童單車，最好到單車店租借。

除了在單車館公園租借單車，附近的富康花園亦有單車店，亦可選擇使用共享單車，不過共享單車暫時只有成人款。

3.兩小時輕鬆行—小夏威夷徑

將軍澳雖然是個以商場為主的新市鎮，但亦有數條適合行山初學者的路徑。將軍澳的小夏威夷徑是難度非常低的選擇，全長約3.5至3.8公里，約兩小時便能完成，沿途頗多樹蔭，不會長期曝曬，而且梯級亦不多，中段的瀑布亦十分迷人。

（網絡圖片）

可選擇在井欄樹（地圖中左上星號位置），或清水灣銀影路（地圖中右面星號位置）出發。

路線一：井欄樹—〉小夏威夷徑—〉瀑布—〉將軍澳上村

起點交通：坑口站出發，乘搭巴士91/91M至井欄樹

路線二：銀影路—〉小夏威夷徑—〉瀑布—〉將軍澳上村

起點交通：將軍澳站出發，乘搭巴士792M至銀影路

4.小食天堂—慧安園商場

行完山，當然要補充體力。在將軍澳這個美食沙漠中，慧安園商場可說是一個綠洲。場內有多間小食店，沙嗲味雞蛋仔、夾餅、飛碟、小丸子、碗仔翅、煎餃子、手包雲吞……約二、三十元便能買到多款小食，不只很多學生都愛放學後到這裡祭五臟腑。

地址：將軍澳毓雅里9號

5.茅湖仔廢堡

入將軍澳，不一定要乘搭地鐵或巴士的，走山路也是個不錯的選擇。從油塘出發，途經魔鬼山、五桂山，參觀廢棄觀測站（廢堡）後經靈實醫院到將軍澳，全程約5.5公里、2.5至3小時便能完成，不過這路段的難度比小夏威夷徑高一點，斜路和梯級較多。

（網絡圖片）

據網上資料顯示，廢堡現已封閉，不可入內參觀，但能從外圍觀看一下、在高處眺望籃田和將軍澳亦很不錯。

路線：高超道—〉魔鬼山—〉茅湖山—〉茅湖廢堡—〉靈實醫院

起點交通：乘搭地鐵到油塘再步行，或巴士14B/603/216M到油塘高怡村

6.街頭美食—富康花園

雖然富康花園是私人屋苑，但商場附近亦有多間小食店如糖水店、串燒、邪惡炸雞脾，可以在晚飯前稍微補充體力。

7.放電之選—體育館Playroom

行山過後，大人細路都會想歎冷氣休息一下。將軍澳區內有多間體育館附設兒童遊戲室，包括香港單車館、坑口體育館、及調景嶺體育館，而且各有特色。各遊戲室都是分時段開放，每節45分鐘，如人數較多便需排隊進場。`

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香港單車館兒童遊戲室

地址：將軍澳寶康路105-107號

主題：極限運動

*面積最大，可納人數最多

坑口體育館兒童遊戲室

地址：將軍澳培成路38號 西貢將軍澳政府綜合 大樓1樓

主題：奇妙水世界

*每節可容納40人。

調景嶺體育館兒童遊戲室

地址：將軍澳翠嶺路2號

主題：海洋世界

*每節可容納40人。