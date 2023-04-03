復活節親子好去處｜荃灣 放電首選之地、文化遊、戶外遊推介

復活節好去處2023，01親子這次帶大家到荃灣區，一如以往，我們會為大家設計三條路線。以往多以室內為主要玩樂推介，然而近日天氣轉涼，戶外遊亦是不錯的選擇。今次的三條路線，無論你想要室內定室外遊，都可以滿足大家的要求。



IKEA兒童樂園（攝影：龔嘉盛）

A. 玩轉室內外

新朝聖地--IKEA荃灣​分店

相信大家到荃灣區都會到訪8咪半的全新IKEA分店，除了可以購物之外，又有兒童樂園和餐廳，滿足了爸爸媽媽和小朋友的要求！

IKEA 擁有小朋友最愛的Småland兒童樂園和餐廳。荃灣分店的以森林為主題，有特大的波波池及一箱箱不同的玩具，免費入場。

去兒童樂園玩，更可以去同層的親子餐廳醫肚餓。餐廳有十分抵食的兒童餐（＄15），包含雞肉丸、粟米、薯蓉、水果和果汁，更細心地特設小朋友的餐具和畫紙。另外還有一個Playtower讓家長邊用餐邊看管著小孩玩耍。

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愉景新城D-Park-多元智能學習樂園

這個多元智能學習樂園屬於愉景新城內，會不時更換主題。而近日的多元智能學習旅程可謂包羅萬有，有親子遙控車旅程、電單車飛越旅程、滾軸溜冰自由體驗、越野車歷險旅程等，適合三歲以上的兒童。

愉景新城D-Park 鯨魚花園

鯨魚花園是與國際著名丹麥遊樂場設計專家Monstrum合作精心打造，集遊樂、音樂、攀爬、歴險等多項智慧發展於一身，15米長、仿照鯨魚真實大小及型態打造的鯨魚玩樂設施為全亞洲最大，小朋友可以盡情於鯨魚大肚子內和身試遊玩，完成各項挑戰之餘，可更訓練不同肢體技巧。

B. 親子戶外行山遊

大帽山郊野公園

最近天氣轉涼，父母除了帶小朋友去室內的playhouse玩之外，與小朋友一同行行山，呼吸大自然的空氣亦是不錯的親子活動。位於屹立新界中部的大帽山，高達957米，是香港最高峰。大帽山郊野公園主要是草坡，樹林只生長於比較低的地方。這個時候，一家人除了可以在當地帶埋食物野餐之外，還可以一邊聊聊天，欣賞風景。

大帽山郊野公園遊客中心

除了可以野餐、欣賞風景之外，大帽山郊野公園還有遊客中心，設有展覽廊及活動室，讓小朋友更為了解全球及香港的氣候變化、氣候變化對本港的樹林、生態系統以及極地的影響。然而展覽廊更有多元互動的展品及遊戲，令小朋友更為明白愛護郊野環境和珍惜地球資源的重要性。

大帽山郊野公園（網上圖片：維基百科）

開放時間：逢星期一、三至日上午9:30至下午4:30開放。星期二（公眾假期除外）及農曆新年年初一及二關閉。

查詢：2498 9326

如何前往：可於荃灣西鐵路站總站乘坐九巴51號，至「郊野公園」站下車，再沿大帽山道步行約5分鐘。



荃灣公園（康文署圖片）

C. 戶外公園遊

荃灣公園

荃灣公園座落荃灣區市中心地帶，公園位處海旁，故以「海洋」為設計主題。遊人可在公園的許多地方，從不同角度眺望對岸青衣島、藍巴勒海峽及遠方的汀九橋。其中兒童遊樂場提供一系列遊樂設施，包括獨立的彈簧鞍馬和組合式的遊樂設備，應有盡有，適合不同年齡的兒童。除了可以在兒童遊樂場玩，荃灣公園更有兒童單車徑，適合兒童練習。

另外，家長可以帶同小朋友一起登上瞭望塔，瞭覽荃灣公園全景及四周景物。如果有養寵物的更可以帶同寵物去放電，現場還有寵物公園，既有寵物廁所，又有供水設施，十分方便。

荃灣廣場​-戶外遊樂場​（網上圖片）

荃灣廣場​-戶外遊樂場​

荃灣廣場的5樓平台花園是一個大型的戶外遊樂場，遊樂場不時翻新，玩樂設施應有盡有，例如滑梯、搖搖板等，小朋友定能在這裡大放電。玩完還可以在荃灣廣場入面搵野食。

荃灣廣場​-戶外遊樂場​

荃灣 The Mills 南豐紗廠



南豐紗廠因應不同節日都會舉行多個節目，例如市集、展覽等等，適合一家大細來輕鬆一番！