復活節親子好去處｜大埔 兼備文化遊、戶外遊 必認識大埔林村

復活節好去處2023，01親子這次帶大家到大埔區，一如以往，本文已整理了兩條路線，一條以遊古蹟為主，另一條則到海濱公園悠閒地玩大半天。家長可以按需要調整地點和路線。相信兩邊路線也算是復活節好去處頗不錯的活動選擇，相信大家也喜歡這個親子活動推介。



（A）暢遊古蹟行

1. 綠匯學苑​

（網上圖片）

位於大埔墟一個隱世小山丘上的綠匯學苑，前身是舊大埔警署，建於1899年，擁有百多年歷史，屬一級歷史建築。由主樓、飯堂大樓及職員宿舍三所建築組成，中央位置有一片開揚的草坪。警署在2015年活化為綠匯學苑。當中最吸引的，是可以帶子女參觀當年收押犯人的地方，讓他們體驗到犯人只能活在狹小的空間，過著沒有燈的黑暗生活。場內亦展出多款歷史文物，如不同年代的電話、街市的公秤等，大人小朋友都別有一番體會。

除了讓參觀者更了解歷史，學苑也有推廣可持續生活的目標。大家可以到互助店，認識和購買由本地生產者、社企、公平貿易、健康食品供應商提供的新鮮農產品。導賞團

學苑每天都有兩場導賞團，而每逢周日還設互助市集，舉行不同的工作坊，大家可在參觀前先到網站預留位置。如果一家大小參觀人數多於5人以上，要先向學苑申請；至於人數較小的，亦因為各項設施也有人數上限，亦建議家庭到訪前先作預約。



慧食堂

參觀過後，大家可以到學苑內的低碳餐廳 「慧食堂」用膳，跟孩子一同認識健康、美味的低碳食品。食物以美味輕餐為主打，由新鮮、低碳、當灶及公平貿易所得食材煮成。

綠匯學苑

地址：大埔運頭角里11號

開放時間：每天上午10時至下午5時（星期二除外）

*最後入場時間為下午4時

交通：港鐵大埔墟站A2出口，穿過運頭角遊樂場步行約8分鐘



網址：https://www.greenhub.hk/tc/

2. 林村許願樹

（羅君豪攝）

大埔林村早在700多年前的宋朝末年，就已經有鄉人聚居。而林村許願樹是兩棵被村民視為神靈的大榕樹，是本地人與遊客祈福許願的勝地。每逢新年，不少人都喜歡到這裏拋寶牒許願，亦有市民到天后廟祈福，祝願新的一年家宅平安。

爲了保護許願樹，現時樹旁設置了仿真許願樹。大家照樣可以在許願寶牒上寫上姓名和願望，在樹下誠心參拜之後，將寶牒拋上仿真許願樹上。而大年初一晚，這裏也會有新春花車巡遊，大家不妨到此近距離欣賞佈置得美侖美奐的花車。場內亦有不少美食攤位，無論各國美食，還是中式小食都不難找到。

*不是農曆新年也可以前來參觀，只是少了花車巡遊和美食攤位

林村許願樹

地址：新界大埔林村

交通：

－於港鐵大埔墟站A3出口乘搭64K或64P號巴士，在放馬莆站下車。

－於港鐵太和站A出口乘25K號綠色小巴，在林村許願樹下車。

－於港鐵太和站A出口乘計程車前往。

查詢：2638 3678

網址：lamtsuen.com

3. 香港鐵路博物館

亞歷山大（葛量洪）爵士號

位於大埔墟市中心的香港鐵路博物館，原址是建於1913年舊大埔火車站，經改建而成博物館。香港鐵路博物館在一座風格獨特的金字頂中國傳統建築內，免費開放給市民參觀。

在香港鐵路博物館內，有一系列文物、歷史圖片和互動展品，可了解香港火車的歷史發展。另外，大家還可登上古老的6輛歷史車卡、手動及機動工程車拍照，也可看到由Lego砌成的鐵路模型，非常適合對火車或交通公具有興趣的小朋友。

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香港鐵路博物館

地址：大埔大埔墟崇德街13號

開放時間：

星期一、三至日－上午10時至下午6時

聖誕前夕及農曆新年除夕－上午10時至下午5時

逢星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

交通：

大埔墟港鐵站：在A2出口往大埔綜合大樓方向步行，再按沿途的鐵路博物館指示牌步行（約18分鐘）；

太和港鐵站：在B出口轉右，乘扶手電梯至太和廣場，再沿右邊乘扶手電梯到地面，朝愛和樓與居和樓方向往太和橋，按沿途的鐵路博物館指示牌步行（約10分鐘）

費用：全免

查詢：2653 3455

網址：www.heritagemuseum.gov.hk

4. 大埔海濱公園

香港回歸紀念塔

大埔海濱公園是香港最大的公共公園，設有多個兒童遊樂場、模型船水池等，也有巨型花海，可觀賞如雀尾花、矮牽牛、金苞花、一串紅、百日菊等花卉。大家除了可以在模型船水池上放船，還可以在大草地上放風箏，餓了也可坐下來野餐，這樣就可以玩足一整天。

另外，大家可以到公園內的昆蟲屋，從多種昆蟲標本及模型，清楚觀察及了解昆蟲內外的身體結構、生長過程及對自然生態的適應情況。昆蟲屋規模雖然不算大，但設有多個大比例昆蟲模型可供小朋友親手觸摸，而屋外設有教育徑，種植多種植物，吸引蝴蝶棲息，可讓小朋友認識大自然。最後，大家可以登上香港回歸紀念塔頂，俯覽整個大埔海濱公園。

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大埔海濱公園

地址：新界大埔大發街

開放時間：

昆蟲屋－上午8時至晚上7時

香港回歸紀念塔－上午7時至晚上7時

公園24小時開放

交通：九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士

5. 大埔墟街市熟食中心

大埔墟綜合大樓，原是運頭塘運動場，改建後成為香港最大型及少數設有停車場的街市之一。地下及一樓為街市，二樓為熟食中心，三至八樓則是辦事處、圖書館及體育館等。二樓的熟食中心有多間深受街坊歡迎的食店，包括「東記上海麵」、「三小姐海鮮小菜」、「平記麵家」等，無論是小菜、魚蛋粉，還是牛雜，都可以在這裏找得到。

地址：大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓二樓

營業時間：上午6時正至凌晨2時