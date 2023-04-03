復活節親子好去處｜青衣 小朋友放電首選：兒童遊樂室、戶外公園

復活節好去處2023，01親子這次帶大家到青衣區，本文已整理了兩條路線，一條行山欣賞青馬大橋美景為主，另一條則大玩區內兒童遊樂設施，一邊做運動，一邊享受天倫之樂。青衣雖然被稱作美食沙漠，但也不乏野餐好地方，家長可以按需要調整路線。相信兩邊路線也算是復活節好去處頗不錯的活動選擇，相信大家也喜歡這個親子活動推介。



(A) 玩盡遊樂場

這條路線可由青衣城坐巴士出發到體育館，再兜圈徒步返回青衣城，途徑親子遊樂設施。

(康文署圖片)

1. 青衣西南體育館 - 兒童遊戲室

青衣西南體育館7月剛投入服務， 甫進入遊戲室已被敞亮的燈光、色彩繽紛的玩樂設施吸引！這個體育館的最大特色是擁有康文署轄下最大型的室內兒童遊戲室，佔地3,767呎，以海洋為主題，周遭布置了精緻的海洋生物裝飾及圖案，玩之餘有助小朋友學習分辨不同動物的名字。

場內有木船造型設計的瀡滑梯攀爬組合，亦設有非常多具創意的軟墊設施，比如軟墊堆砌而成的「燈塔」、大海星、波浪和氣泡，讓小朋友在不危險的情況下攀爬。除了鍛鍊小朋友的肌肉外，亦有激發腦筋活動的遊戲，例如要把軟墊拼湊成海豚。遊戲室配套亦相當充足，包括6個嬰兒車位、可擺放隨身物品及鞋的櫃、2個家庭洗手間等等，4歲以下的小朋友要有大人陪同，所有入場人士都要脫鞋並穿著襪子。

除了兒童遊戲室外，這座運動大樓亦有其他體育設施，包括戶外攀石牆、暖水室內游泳池、多用途球場等等，一家大細可以大玩運動、強身健體。

開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

費用：全免

地址：青衣涌美路70號（毗鄰職業安全健康局職安健學院）

前往方法：詳情

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2.青衣公園 - 散步賞歐陸建築+野餐

如果還有時間和氣力的話，可以在散步到青衣城食晚飯途中，順便到青衣公園欣賞一下古色古香的歐陸園林設計。正值冬季，也是紅葉盈開的時節，青衣公園的落羽松及水松配合人工湖畔，引來不少攝影朋友，家長可趁機幫小朋友影幾張相留念。園內設有小食亭，可以稍為補充一下能量，亦有草地可以供一家人野餐，如果小朋友仍未玩夠，也可以到園內兒童遊樂場和玩鞦韆。

位置： 青衣站C出口步行約5分鐘

(網上圖片)

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3 青衣城二期

小朋友剛玩完都有點餓了，這時候步回青衣城食晚飯，醫醫肚皮，青衣一直被稱為美食沙漠，最近青衣城二期剛開幕，樓高三層，增加了不同連鎖食肆。商場設有天台花園，可飽覽藍巴勒海峽景色。行街如果行到累了，上天台稍為休憩，欣賞河畔夜景，也不失為一個不錯的休閒之選，作為一天行程的完結更是再好不過。

(鄧詠瑤 攝)

從青衣城天台花園眺望藍巴勒海峽及荃灣。(鄧詠瑤 攝)

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(B)大自然睇景遊

這條路線以行山為主，運動量較大，但可以欣賞到青衣的自然風光，鍛鍊小朋友的毅力和耐性。

(康文署圖片)

1.青衣東北公園 - 海峽邊踩單車

趁着早上迎着海風踩單車，格外舒爽！青衣東北公園連接着青衣海濱公園，除了像一般公園提供多種康樂設施外，亦設有單車徑，園內有單車亭提供單車租借服務，一家大細邊踩單車邊欣賞河岸早晨美景，遠眺汀九橋和青衣山景，或能喚醒懶洋洋的身軀。園內體育設施十分齊全，包括網球場、七人硬地足球場、籃球場、卵石步行徑、兒童遊樂場等等，切合不同年齡層家人的需要。

交通：巴士41A、41M、41P、42M、43B、44、44M、49X、42C、243M、948P、948

(草地地圖)

2. 青衣海濱公園 - 草地上野餐

既然經過東北公園，可順道去隔鄰的青衣海濱公園，一樣可以欣賞到汀九橋及藍巴勒海峽的景色，園內設多塊人工草地，位於青衣城地下出口，位置方便，即使不是青衣區居民都好容易找到。

交通：港鐵青衣站步行5分鐘

青衣海濱公園。(網上圖片)

(網上圖片)

3.青衣自然徑 - 低難度行山徑

由青衣東北公園步行到青衣自然徑路線：

青衣東北公園>担杆山路(一號)公廁>芳田美徑入口>行到最尾是長宏邨>青衣自然徑

青衣自然徑是一段難度很低的行山路徑，全長3.5 公里，行走全程約2小時，小朋友也應付有餘，是一家人郊遊野餐的好地方。登至最高可以俯瞰整個青衣，更堪稱拍攝青馬大橋的最佳位置，亦可遠眺汀九橋、迪士尼樂園等地標，更可以欣賞到日落的迷人景緻。青衣自然徑的路面很平坦，鋪設良好，沿途的風景優美怡人，在休憩亭一邊觀賞大好風景一邊野餐，是最好的親子活動了。

起步先要面對一大條連綿的樓梯，然後就可眺望汀九橋和青山公路，是行山之旅的第一個甜頭; 再經過回歸徑紀念亭，標高柱旁的開揚處便能飽覽青馬大橋的景色，被夕陽染成紫紅的大橋緩緩隱藏於要降臨的夜幕中，相信這個景色會令剛才走得喘噓噓的小朋友也覺得值得。

若想從青衣城出發，可乘坐巴士248m，到達長宏巴士總站。