復活節親子好去處｜九龍灣 四大戶外公園供孩子好好享受陽光

復活節好去處2023，01親子這次帶大家到九龍灣，本文已整理三條親子一日遊路線，除了有室內遊玩地方，還會帶大家到戶外地方散心以及享受陽光。相信以下路線也算是復活節好去處頗不錯的活動選擇，相信大家也喜歡這個親子活動推介。



A. 學習環保科技

1. 零碳天地 「氣候變化與智慧城市」體驗館

（網上圖片）

零碳天地是香港首座零碳建築，採用多種既環保又高效益的設計，例如地底有一套發電系統，將廢油轉化成電能；屋頂安裝了逾六百塊太陽能板，令體驗館的電力自給自足。又有配合環境及地形的綠色建築，讓體驗館於大熱天時，不靠冷氣亦能保持清涼及空氣流通。

體驗館共有4個主題展區，包括「氣候變化」、「智慧城市及可持續建築環境」、「智慧生活」及「健康生活」。，希望透過科技去介紹氣候問題，讓公眾認識環保不一定要降低生活質素，同時反思如何在生活上保護環境。展覽除了環保教育，還有用於日常生活及建築工地上用到的高科技電子零件體驗。

開放時間：



室內展覽中心

星期一至星期日（農曆年初一至初三除外）

導賞團

星期一至星期六(iHub)：上午10:00; 下午2:00 | 星期日及公眾假期：上午10:30; 下午2:00; 下午4:00

戶外景觀區

星期一至星期日：上午7:00至晚上8:00

B. 大放電之旅

1. 零碳天地

跟路線A一樣大家可以在早上到零碳天地學習環保知識作熱身，再放電大半天。

2. 省錢之選 IKEA宜家家居

（IKEA官方照片）

IKEA的Småland兒童樂園比之前大4倍，除了一個擴大了的波波池，更有以森林為主題的創新玩意，如「巨人的木鞋」、「爬爬蜘蛛網」和「神秘的隧道」等，將遊戲與學習融入其中。而且費用全免，小朋友可盡情玩樂。之後更可以一家人到餐廳或小食店吃個便宜又美味的北歐餐，為往下一站進發作好準備。

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 四樓

開放時間：每日上午10時半至晚上10時半

交通：免費穿梭巴士站設於九龍灣德福廣場II期平台



3. 遊樂場＋單車公園 九龍灣公園

（網上圖片）

九龍公園有個設計新穎的單車場，最特別是8字形架空單車橋，亦有專為8歲以下的小朋友及初學者而設單車徑練習區，並設有租借單車服務（價錢約每小時$40）。公園內也有大型兒童遊樂場，包括多攀爬架、韆鞦和滑梯等，小朋友可以這裏放電半天。晚上可以回到港鐵站附近吃晚餐。

地址：九龍灣啟禮道18號

開放時間：上午7時至晚上11時

交通：於九龍灣港鐵站轉乘專線小巴 51M 號或步行15分鐘

C.「順利」的一天

這條路線比較遠離港鐵站，集中於佐敦谷的順利邨。大家可以先到岩石公園或體育館熱身，再到草地公園野餐和放電。

1. 岩石任摸唔嬲 彩榮路公園

（網上圖片）

彩榮路公園就在平山彩霞邨對開山上，前身是平山石礦場。2001年，香港政府決定將位於九龍觀塘區平山已經停止運作26年的平山石礦場地段發展，將此地由一個由廢棄石礦場改造而成為社區公園。公園最特別之處是以岩石為主題，教育大眾地理的知識。現場有介紹岩石的展區。展示不同類型的岩石，包括火山石、瑪瑙石、木化石等。小朋友能夠親手觸摸岩石，了解它們的特點和形成過程等。遊樂設施的設計也有別於一般遊樂場，以攀爬為主。另外，大家可以乘搭旁邊的升降機，從不同角度觀賞整個公園的獨特設計。

地址：觀塘彩榮路 88 號

開放時間：24小時

費用：免費入場

交通：專線小巴 83A 由彩虹站坪石到總站彩福邨（彩榮路公園）

+ 6

2. 室內小放電熱身 順利邨體育館兒童遊戲室

（網上圖片）

若果想留在室內「熱身」，可以選擇順利邨體育館兒童遊戲室。這遊戲室以森林為主題，牆上一道七色彩虹，充滿歡樂開心的氣氛。

地址：觀塘順利邨道33號

開放時間：



電話：2951 4136

3. 十萬平方呎野餐大草地 佐敦谷公園

佐敦谷公園（網上圖片）

熱完身後，大家可以到佐敦谷公園野餐和大放電。公園佔地6.3公頃，是觀塘區最大的公園，原址是佐敦谷堆填區。最具特色的，必定是公園中央可供野餐、踢球和跑步的十萬平方呎大草地。草地附近便是迷宮花園、緩跑徑和兒童遊樂場，足以讓小朋友玩上半天！另外公園亦有具國際水平的遙控模型賽車場，不時都會有車友到來駕車。想觀賞更多植物的話，可以到園藝教育中心，內有關於園藝的展覽，冷氣開放；溫室也有多種不同的植物。公園在12月至1月更是觀賞紅葉的好地方。

最後，大家可以到附近的順利邨吃晚餐。

地址：觀塘新清水灣道71號

開放時間：每日上午5時至下午11時

交通：彩虹港鐵站B出口乘坐29M巴士到順利消防局下車

費用：全免

電話：2342 2241