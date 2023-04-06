復活節玩具｜兒童平衡車抵買？平衡車有助訓練反應能力、手眼協調

復活節連假，很多父母都愛帶子女到處遊玩，好好放鬆心情及盡情遊玩。近年，兒童平衡車盛行，不時都看到孩子踏平衡車多於單車。到底玩平衡車好處是甚麼？平衡車年齡又低至哪個歲數已可接觸？曾聽說學單車前最好先接觸平衡車，因為平衡車能先訓練某些技能和協調能力，幫助孩子更容易掌握單車。



2歲已可接觸平衡車！

平衡車是沒有腳踏的兩輪單車，沒有齒輪、腳踏、輔助輪及煞車功能。平衡車只有前後兩個車輪，依靠是幼兒雙腳以跑步姿態來控制其速度，訓練的是其平衡力及控制力量和速度的能力。當中涉及四肢的運動、手眼協調以及對空間環境的判斷，平衡車更被喻為學習踏單車的前期訓練工具。



只要幼兒足80公分高，約2歲便可開始接觸平衡車，2歲幼兒較快適應不平衡帶來的不安感，比起3歲或之後才開始接觸平衡車的幼兒更快上手。另外，平衡車需小朋友用腳踏地面才能前進，其重心較低，速度亦較安全，較適合幼兒遊玩。

平衡車多項好處：有助更快掌握踏單車技巧

1. 訓練兒童平衡力，有助其後更快掌握踏單車的技巧。

2. 訓練反應能力、手眼協調和肌肉發展，有助更易掌握遊水、舞蹈、溜冰、跆拳道等運動。

3. 訓練膽量和獨立性。

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香港平衡車熱點



屯門兆禧苑商場

活化後的「兆禧主場」是屯門區獨一無二的多用途運動場，主要設有一個全場籃球場、一個多用途球場、兩個特色單邊籃球場、一個「遊戲地景」（Gridded Playscape）、兩條150米的緩步徑及一個「車胎地帶」。場地更設有特色賽道，可供平衡車訓練及比賽。不論男女老幼，皆可發揮創意，進行各式各樣的活動。

康文署公園

康文署早前推出18區幼童平衡車試驗計劃，在每區都劃分場地免費讓小朋友玩平衡車。惟在疫情期間，家長宜留意康文署有否公布場地開放的消息。

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將軍澳中心x STRIDER《小小賽車手養成基地》

有「蝴蝶橋」之稱的將軍澳跨灣大橋早前通車，遊人可在大橋的沿海長廊一邊踩單車，一邊飽覽無敵海景，旋即成為香港人氣旅遊景點，更掀起單車熱潮！為培育新一代單車手，將軍澳中心將於即日起至4月19日期間與專業平衡車品牌STRIDER聯手推出《小小賽車手養成基地》，特設刺激賽車場舉行「小小賽車手體驗」，周末更會舉辦「小小車神計時挑戰賽」，讓小車神們接受比拼時速大挑戰！出發前一眾小車神更可到「STRIDER Pop-Up Store」搜羅各種專業裝備，以優惠價搶購2023年最新版Strider Pro特別版，抖擻精神迎戰！適逢將軍澳中心Anytime Fitness全新開幕，推出「Fit Anytime Challenge」大送7天體驗證，另可消費換領平衡車，鼓勵大小朋友一同培養持之以恆的運動習慣。

一眾小車神不但要有強壯的體魄，也要有智慧的腦袋。近年STEM教育大行其道，《小小賽車手養成基地》內特設「車神發電站」，小朋友可以透過踏單車啟動LED發光裝置，或參加「STEM『手動發電機』工作坊」，身體力行地學習把動能化作電能的原理，智力體力同步發展，充實地善用復活節假期。

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小小賽車手體驗



日期︰即日起至4月19日

時間︰（每節體驗10分鐘）

星期一至五：中午12時至下午8時

星期六至日：上午11時30分至下午1時50分；晚上6時10分至9時

公眾假期（4月5、7、10日）：上午11時30分至晚上9時

地點︰將軍澳中心G/F中庭

小小車神計時挑戰賽



日期︰4月15、16日

時間︰下午2時至6時

地點︰將軍澳中心G/F中庭登記處

詳情︰可即場登記，先到先得，額滿即止

分5個年齡組別（3、4、5、6、7歲）