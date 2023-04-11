選擇性緘默症｜學童被誤會不懂說話 語言發展遲緩 錯失黃金治療期

「選擇性緘默症」在孩童中的常見的現象，有些學童因不懂說話影響語言發展、學習及社交生活，嚴重者更誘發其他情緒狀況。香港選擇性緘默症協會創辦人Ms. Wincy改編自己童年的真實經歷，透過神級畫師A-four的細膩筆觸，繪出孩子作為選擇性緘默症患者的困難，了解其與「普通害羞」的不同，讓大家正視、認識選擇性緘默症。



「選擇性緘默症」為學童常見焦慮症之一

「選擇性緘默症」（SelectiveMutism）名詞也許很陌生，但這病症卻是一種孩童時期相當常見的焦慮症之一。不幸的是，很多家長及教師對這病症敏感度較低，常常誤以為孩子是不懂說話甚至語言發展遲緩，因此很多患者錯失了及早治療的機會，若不及早介入處理，會影響孩子的學習及社交生活，嚴重者更會誘發其他情緒狀況。

大部分孩子由牙牙學語開始說個不停，為何有出孩子總是不愛出聲？別人眼中的「害盖」，可能是「選擇性緘默症」(Selective Mutism) 患者。選擇性緘默症是焦慮症的一種，在台灣有數據顯示大約每140個小學生中有1個有選擇性緘默症徵狀 ，而女性患者的此例較多。事賈上據外國流行病學研究，患者初發現的年齡較多會出現在2.7至4.5歳，較常在入學後被發現，如果及早介入治療，3至5歲孩子的治癒率相當高，亦能減低往後的負面影響。

選擇性緘默症症狀：害羞、怕陌生人、不跟別人說話

這本繪本的小主角敏敏所經歷的，正是作者 Wincy童年的寫照。繪本描繪患有選擇性緘默症的孩子所面臨的挑戰，如害怕與陌生人交談、在學校持續不敢發言等。希望社會能從繪本了解「選緘症」常見的神情動態、行為反應，從而認識到「普通怕羞」與「選緘症」的不同之處。

Wincy更指童年時因為說不出話而給老師誤會或錯過大小機會，不同程度的「害怕」與「擔憂」都像剎車腳踏般阻止了她的聲音，幸好是那個年代並没有這麼多口試、面試及小組討論，總算熬過去了。

不過隨作者慢慢成長，情況一直未有好轉。少年時期的她用盡方法讓自己「大膽」說話，但內心的緊張卻沒有减少，焦慮更進一步爆發，此時更出現壓力濕瘆，嚴重得影響學習時的記憶力和判斷力。作者希望透過這本書，能夠喚起社會關注孩子的心理健康，並培養同理心和包容心，讓每個孩子都能健康成長。

敏敏不說話——認識選擇性緘默症

作者簡介：MS WINCY



言語治療師、註冊教師、大學講師、專欄作家及催眠治療師。現為香港童協主席及香港選擇性緘默症協會會長，積極推動SEN在香港的公眾教育，經常於各機構及公司舉辦講座。廣受電視台、電台、報章雜誌和網路媒體專訪，分享身為選擇性緘默症及讀寫障礙過來人的經驗。曾經走過SEN的崎嶇道路，所以Ms Wincy十分明白小朋友內心的想法。

Ms Wincy成立香港童協及香港選擇性緘默症協會以來，已幫助超過數千個家庭。